देहरादून कॉन्सर्ट में जैस्मिन सैंडलस के साथ बदसलूकी, वायरल हुआ वीडियो

पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडलस का देहरादून कॉन्सर्ट इस वक्त खूब चर्चा में है. हालांकि, इस बार वजह उनकी परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो है. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि कॉन्सर्ट के दौरान एक शख्स ने सिंगर को गलत तरीके से छूने की कोशिश की.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जैस्मिन सैंडलस ने देहरादून के परेड ग्राउंड में लाइव परफॉर्म किया था, जहां बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे थे. उन्होंने 'सिप सिप', 'शरारत' और 'लावां' जैसे अपने लोकप्रिय गानों पर परफॉर्म किया. इस इवेंट का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस का दावा है कि परफॉर्मेंस के बाद फैंस से मिलने के दौरान एक शख्स ने सिंगर को गलत तरीके से छूने की कोशिश की.

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गुलाब का फूल लेने बढ़ी थीं आगे, भीड़ ने पार की हदें

विवाद तब शुरू हुआ जब शो खत्म होने के बाद जैस्मिन मंच से नीचे उतरकर आगे की रो में खड़े फैंस की तरफ बढ़ीं. फैंस उनका हौसला बढ़ा रहे थे, हाथ मिलाना चाहते थे और उन्हें गुलाब के फूल दे रहे थे. जैस्मिन जैसे ही प्यार से उनके गुलाब स्वीकार करने और हाथ मिलाने के लिए आगे झुकीं, तभी भीड़ में से किसी शख्स ने उनके साथ बदतमीजी की.

Dhurandhar singer Jasmine Sandlas was mobbed and inappropriately touched by the public.



She was performing in Dehradun. After she finished a song, the crowd in the front row cheered, offered roses, and reached out to shake hands.



She stepped down a little to accept the roses… pic.twitter.com/qb2SaO8f9j — Chota Don (@choga_don) July 18, 2026

जैस्मिन सैंडलस के फैंस भड़के

जैस्मिन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. एक ने लिखा, 'ये बहुत गलत है.' एक लिखते हैं, 'मशहूर सिंगर जैस्मिन सैंडलस को भीड़ ने घेर लिया और जनता ने उनके साथ बदतमीजी की. वो देहरादून में परफॉर्म कर रही थीं. गाना खत्म होने के बाद जब आगे खड़े फैंस ने हाथ मिलाया और गुलाब दिए, तो जैस्मिन उनसे मिलने आगे आईं. लेकिन कुछ लोगों ने अपनी असलियत दिखा दी और उन्हें गलत तरीके से छुआ. हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और तमीज से पेश आना चाहिए. भगवान ही जाने ऐसी भीड़ कब सुधरेगी.'

ये वीडियो सामने आने के बाद से लोग सोशल मीडिया पर लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और पब्लिक इवेंट्स में कलाकारों की सुरक्षा और भीड़ के बर्ताव को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं.

कुछ दिन पहले ही दिल्ली में की थी सगाई की घोषणा

बता दें कि कुछ दिन पहले ही जैस्मिन सैंडलस ने दिल्ली में हुए अपने कॉन्सर्ट के दौरान अपने मंगेतर शेखर चौधरी के साथ सगाई का ऐलान किया था. उन्होंने स्टेज पर अपनी इंगेजमेंट रिंग भी फैंस को दिखाई थी. अब फैंस को जैस्मिन और शेखर की शादी का इंतजार है.

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