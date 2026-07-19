INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर पति निक जोनास का दिखा रोमांटिक अंदाज, शेयर किया खास वीडियो

प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर पति निक जोनास का दिखा रोमांटिक अंदाज, शेयर किया खास वीडियो

Nick Jonas Post: हाल ही में प्रियंका ने अपना 44वां जन्मदिन मनाया है, जिसमें वो अपने पति के साथ स्पेन में एंजॉय करती नजर आईं. इसी बीच निक ने एक खास वीडियो शेयर कर प्रियंका पर प्यार लुटाया हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 19 Jul 2026 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड की भी स्टार हैं. उन्होंने कई ऐसी फिल्में की हैं, जिसमें उनके किरदार और प्रेजेंस को बहुत पसंद किया गया. अब वो साउथ में भी कदम रख चुकी हैं, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार हैं. इसी बीच 18 जुलाई को प्रियंका ने अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसका एक खास वीडियो उनके पति निक जोनास ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया हैं. 

निक ने शेयर किया वीडियो
हाल ही में निक ने प्रियंका का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों स्पेन में यॉट पर बैठे नजर आ रहे हैं. निक अपने फोन से प्रियंका का वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो बिकिनी में नजर आ रही है और उसे कवर किया हुआ हैं. साथ ही उन्होंने सनग्लासेस और सिर पर बंदाना बांधा, जो उनके पूरे लुक को ग्लैमरस बना रहा हैं. वीडियो में प्रियंका का रिलैक्स मोड और निक को फ्लैंक किस देना, उनके बीच के प्यार को दिखा रहा हैं. वीडियो के कैप्शन में निक ने स्पेनिश में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मेरी जान.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nick Jonas (@nickjonas)

ये भी पढ़ें: 'सब दो-दो लोगों के साथ घूम रहे हैं', प्यार पर अक्षरा सिंह का बयान, बोलीं- इज्जत करने वाला साथी मिले तो शादी करूंगी

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?
बता दें कि हाल ही में प्रियंका, जोनास ब्रदर्स पॉडकास्ट में नजर आई, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा हैं. इस पॉडकास्ट में दोनों में अपनी शुरुआती दिनों का जिक्र किया और बताया कि दोनों कैसे मिले. निक ने बताया कि उनके भाई केविन जोनस ने उन्हें प्रियंका की 'क्वांटिको' देखने को कहा था. इसके बाद उन्होंने प्रियंका को मैसेज किया, 'हैलो, मुझे लगता है कि हमें मिलना चाहिए. आप लॉस एंजेलिस आने वाली हैं?' इसके जवाब में प्रियंका ने भी लिखा, 'हाय, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है. चलिए मैसेज पर बात करते है, यहां मेरी टीम मैसेज देखती हैं.' 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hey Jonas! (@heyjonaspodcast)

दोनों की लव स्टोरी
वहीं बात करें उनकी लव स्टोरी की, तो दोनों ने 2016 में एक दूसरे को मैसेज किया था और 2017 में मुलाकात की थी. इसके एक साल बाद ही निक ने प्रियंका को प्रपोज कर दिया और दोनों ने शादी कर ली. करीब 4 साल बाद दोनों ने अपनी बेटी मालती मैरी का सरोगेसी से स्वागत किया. इसके अलावा प्रियंका जल्द ही निर्देशक एस.एस. राजामौली और साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ 'वाराणसी' फिल्म में दिखाई देंगी, जो अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें: 'अच्छी फिल्मों को नजरअंदाज किया...', 'मंजुम्मेल बॉयज' को नेशनल अवॉर्ड न मिलने पर चंदू सलीम कुमार का छलका दर्द

और पढ़ें
Published at : 19 Jul 2026 09:34 PM (IST)
Tags :
Nick Jonas Priyanka Chopra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर पति निक जोनास का दिखा रोमांटिक अंदाज, शेयर किया खास वीडियो
प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर पति निक जोनास का दिखा रोमांटिक अंदाज, शेयर किया खास वीडियो
बॉलीवुड
पहली बार मसूरी पहुंचीं संगीता बिजलानी, बोलीं- ऐसा लगा जैसे बादलों के ऊपर उड़ रही हूं
पहली बार मसूरी पहुंचीं संगीता बिजलानी, बोलीं- ऐसा लगा जैसे बादलों के ऊपर उड़ रही हूं
बॉलीवुड
Randeep Hooda Post: बेटी न्योमिका की पहली 'चावल रस्म' पर रणदीप हुड्डा ने परिवार संग बिताए खास पल
बेटी न्योमिका की पहली 'चावल रस्म' पर रणदीप हुड्डा ने परिवार संग बिताए खास पल
बॉलीवुड
कैसे शुरू हुई यामी गौतम और आदित्य धर की लव स्टोरी? एक्ट्रेस ने खुद सुनाई कहानी, कहा- 'टीम को भी पता नहीं चला'
कैसे शुरू हुई यामी गौतम और आदित्य धर की लव स्टोरी? एक्ट्रेस ने खुद सुनाई कहानी, कहा- 'टीम को भी पता नहीं चला'
Advertisement

वीडियोज

Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
BMW R1300 GSA: One of the Best Adventure bike of BMW! #bmw #bmwr1300gsa #bmwbike #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब कुछ रिकॉर्ड करें...', 'चलो संसद' मार्च से पहले CJP ने जारी की गाइडलाइन, प्रदर्शनकारियों से खास अपील
'सब कुछ रिकॉर्ड ...', संसद मार्च से पहले CJP ने जारी की गाइडलाइन, प्रदर्शनकारियों से खास अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के हर जिले में रसोई गैस के लिए योगी सरकार ने बनाया खास प्लान, गांवों पर होगा फोकस
UP के हर जिले में रसोई गैस के लिए योगी सरकार ने बनाया खास प्लान, गांवों पर होगा फोकस
इंडिया
काकोली घोष NCPI की चीफ व्हिप और संदीप बंद्योपाध्याय होंगे फ्लोर लीडर, मानसून सत्र से पहले ओम बिरला ने दी मंजूरी
काकोली घोष चीफ व्हिप, संदीप बंद्योपाध्याय होंगे NCPI के फ्लोर लीडर, स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
क्रिकेट
IND vs ENG: लॉर्ड्स पर आसानी से चेज हो जाएंगे 388 रन? जानें वनडे में कितना है भारत का सबसे बड़ा रन चेज
लॉर्ड्स पर आसानी से चेज हो जाएंगे 388 रन? जानें वनडे में कितना है भारत का सबसे बड़ा रन चेज
दिल्ली NCR
Spain Vs Argentina FIFA Final 2026: स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के वक्त नहीं पहुंच पाए घर तो दिल्ली में इन जगहों पर देख सकते हैं लाइव
स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के वक्त नहीं पहुंच पाए घर तो दिल्ली में यहां देख सकते हैं लाइव
इंडिया
TMC के बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी पर भड़के कल्याण बनर्जी, बोले- 'ये उम्मीद के ...'
TMC के बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी पर भड़के कल्याण बनर्जी, बोले- 'ये उम्मीद के ...'
एग्रीकल्चर
इस बार इन किसानों के खाते में सबसे पहले आएगा किसान निधि का पैसा, देखें लिस्ट में अपना नाम
इस बार इन किसानों के खाते में सबसे पहले आएगा किसान निधि का पैसा, देखें लिस्ट में अपना नाम
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget