मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले में महज कुछ ही घंटे बचे हैं जो 21 नंवबर यानी आज थाईलैंड में हो रहा है. 19 नवंबर को नेशनल कॉस्टूम राउंड का आयोजन किया गया था. इस दौरान अलग-अलग देशों से आई सभी कंटेस्टेंट्स ने अपना जलवा बिखेरा. लेकिन, इस दौरान मनिका विश्वकर्मा की सोने जैसी चमक ने सारे देशवासियों का दिल जीत लिया.

मनिका जब इंडियन ट्रेडिशन के साथ फैशन और क्रिएटिविटी के मेल को खूबसूरती से दर्शाती इस ड्रेस को पहन रैंप पर उतरीं तो हर किसी की निगाहें उन्हीं पर जा टिकी. यही वजह है कि इतनी हसीनाओं की उपस्थिति में भी उनका लुक टॉक ऑफ द टाउन बन गया.

आउटफिट के जरिए दिव्य क्षणों को दर्शाया

मनिका ने नेशनल कॉस्टूम राउंड के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट चुना, जिसे शायद ही इंटरनेशनल स्टेज पर कभी देखा गया है. अपने आउटफिट के जरिए उन्होंने उस दिव्य क्षण को लोगों के सामने दर्शाया जब राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया.

उन्होंने जिसे ‘द बर्थ ऑफ एनलाइटनमेंट’का नाम दिया. मनिका ने जिसे अपनी ड्रेस के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया. इतनी ही नहीं उन्होंने पारंपरिक रंग और कढ़ाई से हटकर सुनहरे और केसरिया रंगों से इसे सजाया,जो दिव्याता, पवित्रता और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है.

आउटफिट पर दिखे मंदिरों की नक्काशियों जैसे पैटर्न

मनिका के इस गोल्डन आउटफिट में फिटेड टॉप के साथ फ्लोर लेंथ स्कर्ट है, तो वहीं स्लीव्स में ट्रेल की तरह का एसेंबल ऐड करके यूनिक लुक क्रिएट किया गया है. पूरे आउटफिट पर हैंड वर्क डीटेलिंग के साथ इस तरह के पैटर्न बनाए गए हैं, जो मंदिरों की नक्काशियों की याद दिलाते हैं.

मनिका के आउटफिट में सांची और बोधगया के बौद्ध मठों की छवि भी देखने को मिली.बोधि वृक्ष की पत्तियों के पैटर्न को दर्शाने के लिए बारीक गोल्डवर्क किया गया है. ये वही वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध ने निर्वाण का मार्ग खोजा था. मनिका के कॉस्टूम के सेंटर में वील ऑफ ट्रूथ यानी धर्म चक्र है, जिसके मोटिफ्स से फैलती रोशनी भारत से पूरी दुनिया तक फैली बौद्ध दर्शन की धारा का संकेत है.ट्रेल ने भी मनिका के लुक में अहम भूमिका निभाई.मनिका ने बड़े से हेडगियर के साथ ही गोल्डन नेकपीस और इयररिंग्स पहन अपने लुक को पूरा किया.

