हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनCelebritiesMiss Universe 2025 में गोल्डन गर्ल बनी मनिका विश्वकर्मा, लुक से बनाया दुनिया को दीवना, बौद्ध धर्म को किया रिप्रेजेंट

Miss Universe 2025 में गोल्डन गर्ल बनी मनिका विश्वकर्मा, लुक से बनाया दुनिया को दीवना, बौद्ध धर्म को किया रिप्रेजेंट

मिस यूनिवर्स 2025 के मंच पर मनिका विश्वकर्मा अपना खूब जलवा बिखेर रही हैं. नेशनल कॉस्टयूम राउंड में ‘द बर्थ ऑफ एनलाइटनमेंट’ नाम की ड्रेस पहनकर उन्होंने बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 06:16 PM (IST)
Preferred Sources

मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले में महज कुछ ही घंटे बचे हैं जो 21 नंवबर यानी आज थाईलैंड में हो रहा है. 19 नवंबर को नेशनल कॉस्टूम राउंड का आयोजन किया गया था. इस दौरान अलग-अलग देशों से आई सभी कंटेस्टेंट्स ने अपना जलवा बिखेरा. लेकिन, इस दौरान मनिका विश्वकर्मा की सोने जैसी चमक ने सारे देशवासियों का दिल जीत लिया.

मनिका जब इंडियन ट्रेडिशन के साथ फैशन और क्रिएटिविटी के मेल को खूबसूरती से दर्शाती इस ड्रेस को पहन रैंप पर उतरीं तो हर किसी की निगाहें उन्हीं पर जा टिकी. यही वजह है कि इतनी हसीनाओं की उपस्थिति में भी उनका लुक टॉक ऑफ द टाउन बन गया.

आउटफिट के जरिए दिव्य क्षणों को दर्शाया

मनिका ने नेशनल कॉस्टूम राउंड के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट चुना, जिसे शायद ही इंटरनेशनल स्टेज पर कभी देखा गया है. अपने आउटफिट के जरिए उन्होंने उस दिव्य क्षण को लोगों के सामने दर्शाया जब राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manika Vishwakarma (@manikavishwakarma_)

उन्होंने जिसे ‘द बर्थ ऑफ एनलाइटनमेंट’का नाम दिया. मनिका ने जिसे अपनी ड्रेस के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया. इतनी ही नहीं उन्होंने पारंपरिक रंग और कढ़ाई से हटकर सुनहरे और केसरिया रंगों से इसे सजाया,जो दिव्याता, पवित्रता और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है.

आउटफिट पर दिखे मंदिरों की नक्काशियों जैसे पैटर्न

मनिका के इस गोल्डन आउटफिट में फिटेड टॉप के साथ फ्लोर लेंथ स्कर्ट है, तो वहीं स्लीव्स में ट्रेल की तरह का एसेंबल ऐड करके यूनिक लुक क्रिएट किया गया है. पूरे आउटफिट पर हैंड वर्क डीटेलिंग के साथ इस तरह के पैटर्न बनाए गए हैं, जो मंदिरों की नक्काशियों की याद दिलाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manika Vishwakarma (@manikavishwakarma_)

मनिका के आउटफिट में सांची और बोधगया के बौद्ध मठों की छवि भी देखने को मिली.बोधि वृक्ष की पत्तियों के पैटर्न को दर्शाने के लिए बारीक गोल्डवर्क किया गया है. ये वही वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध ने निर्वाण का मार्ग खोजा था. मनिका के कॉस्टूम के सेंटर में वील ऑफ ट्रूथ यानी धर्म चक्र है, जिसके मोटिफ्स से फैलती रोशनी भारत से पूरी दुनिया तक फैली बौद्ध दर्शन की धारा का संकेत है.ट्रेल ने भी मनिका के लुक में अहम भूमिका निभाई.मनिका ने बड़े से हेडगियर के साथ ही गोल्डन नेकपीस और इयररिंग्स पहन अपने लुक को पूरा किया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

ये भी पढ़ें:-Bigg Boss 19: 11 साल छोटी अशनूर कौर के प्यार में हैं अभिषेक बजाज, करेंगे शादी? कह दी ये बड़ी बात

Published at : 20 Nov 2025 06:16 PM (IST)
Tags :
Manika Vishwakarma Miss Universe 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
Advertisement

वीडियोज

मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल का किया पर्दाफाश | कौन है तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड? | नेट वर्थ | बिग बॉस 19
Bitcoin–Gold Crash| क्या अब Share Market की बड़ी Rally आने वाली है| Gold–Sensex Ratio Explained
Air Pollution अब सिर्फ आपकी health के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि आपकी pocket के लिए भी बड़ा खतरा
India का Trade Deficit Danger Zone में; Gold Imports के कारण Economy में Red Alert | Paisa Live
Khabar Filmy Hain: सोनम कपूर के फैंस को सरप्राइज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
आईपीएल
IPL 2026 ऑक्शन में 20 करोड़ में बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, सभी 10 टीम लगा सकती हैं बोली
IPL 2026 ऑक्शन में 20 करोड़ में बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, सभी 10 टीम लगा सकती हैं बोली
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
शिक्षा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget