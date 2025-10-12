भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को लेकर हार्दिक पांड्या लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं. इन दिनों ये कपल अपना वेकेशन एंजॉय कर रहा है.

आज इंडियन क्रिकेट टीम के ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ बीच साइड टहलते नजर आ रहे हैं.

वायरल हुआ गर्लफ्रेंड के साथ हार्दिक पांड्या का वीडियो

कपल का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब एक बार फिर दोनों अपनी इस वीडियो को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं. आज अपने जन्मदिन के मौके पर क्रिकेटर अपनी गर्लफ्रेंड संग बीच साइड अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.

View this post on Instagram



A post shared by Aks (@mera_aks2020)

माहिका शर्मा का दिखा कैजुअल अंदाज

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड और मॉडल माहिका शर्मा अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं. बॉयफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरे शेयर की हैं. इन में एक फोटो में उन्हें हसीना बाथरोब पहने नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को देख कर ये साफ पता चल रहा है कि हार्दिक पांड्या ने अपनी लेडी लव की कैंडिड तस्वीरें क्लिक की हैं जिसे माहिका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में शेयर किया.





हार्दिक ने कंफर्म किया रिलेशनशिप

माहिका शर्मा की गिनती इंडिया की सक्सेसफुल मॉडल्स की लिस्ट में की जाती है. अपनी खूबसूरती और पर्सनैलिटी के जरिए उन्होंने कई अवार्ड्स भी अपना नाम किए हैं. इसके पहले उन्हें हार्दिक पांड्या संग कई बार स्पॉट किया गया जिससे फैंस दोनों के अफेयर को लेकर कयास लगाए थे. लेकिन हार्दिक ने हाल ही में माहिका संग तस्वीरें शेयर करते हुए अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया है.