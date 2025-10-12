हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनस्मृति ईरानी Z+ सिक्योरिटी के साथ कर रहीं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की शूटिंग? तुलसी विरानी ने खुद बताया सच

स्मृति ईरानी Z+ सिक्योरिटी के साथ कर रहीं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की शूटिंग? तुलसी विरानी ने खुद बताया सच

Smriti Irani On Shooting With Z Plus Security: स्मृति ईरानी को लेकर खबरें थीं कि वो Z+ सिक्योरिटी के साथ 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की शूटिंग करती हैं. एक्ट्रेस ने अब इन खबरों पर रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Oct 2025 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी ने 25 सालों बाद टीवी इंडस्ट्री पर वापसी की है. आजकल उन्हें एकता कपूर के पॉपुलर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में देखा जा रहाहै. बीते कुछ दिनों पहले ये अफवाहें सामने आई थीं कि स्मृति शो के सेट पर जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर पहुंचती हैं. अब स्मृति ईरानी ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. 

मैशेबल इंडिया संग अपनी खास बातचीत में स्मृति ईरानी ने इस अफवाह को लेकर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने कहा- 'जब मेरे बारे में ये खबर फैली कि मैं जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ शूटिंग करूंगी तब मुझे वाकई हैरानी हुई और मुझे खूब हंसी आई.' 

स्मृति ईरानी ने सुनाया किस्सा
इसके साथ ही हसीना ने सेट पर हुए एक मजेदार किस्से का भी जिक्र किया. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया- 'छाता वाला अचानक मेरे पास आया. जाहिर है प्रोडक्शन टीम को लगा कि कुछ शान–शौकत दिखाना जरूरी है. मैं सोच में पास गई ये क्या हो रहा है'.

स्मृति ईरानी Z+ सिक्योरिटी के साथ कर रहीं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की शूटिंग? तुलसी विरानी ने खुद बताया सच

जेड प्लस सिक्योरिटी को लेकर क्या थी अफवाह
इस साल मई के महीने में इंडिया फोरम्स की रिपोर्ट ने ये दावा किया कि एक्ट्रेस को सेट पर जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है. एक सूत्र ने पोर्टल को बताया कि सेट पर सभी को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. इसके तहत सबके फोन टैप किए जाएंगे. सूत्र के हवाले से कहा गया कि अमर उपाध्याय, स्मृति ईरानी और एकता कपूर के मोबाइल को छोड़कर सभी के फोन टैप होंगे. यहीं से ये खबर फैली कि स्मृति ईरानी जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ शूटिंग कर रही है और सभी को ये प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा. 

टॉप रेटेड है एकता कपूर का ये शो
17 सालों बाद एकता कपूर के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से स्मृति ईरानी का कमबैक हुआ है. शो में दर्शक एक बार फिर अपनी फेवरेट जोड़ी तुलसी और मिहिर को एक साथ देख कर काफी खुश हो रहे हैं. जहां पहले इस सीरियल के 1833 एपिसोड आए अब इसके रिबूट वर्जन में सिर्फ 150 एपिसोड ही होने वाले हैं. 29 जुलाई से टेलीकास्ट होने वाले इस शो को आप जिओ हॉटस्टार और रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर देख सकते हैं.

Published at : 12 Oct 2025 06:31 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi SMRITI IRANI
