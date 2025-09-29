हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनCelebritiesएल्विश यादव ने उज्जैन महाकाल मंदिर के किए दर्शन, माथे पर तिलक लगाकर भक्ति में दिखे लीन

एल्विश यादव ने उज्जैन महाकाल मंदिर के किए दर्शन, माथे पर तिलक लगाकर भक्ति में दिखे लीन

Elvish's Devotional Visit: मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव ने उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन किए और अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ साझा किया.

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Sep 2025 05:12 PM (IST)
मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक खास तस्वीर पोस्ट की, जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया है. एल्विश यादव अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उनके फैंस उनके हर नए पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इस बार उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को फैंस के साथ साझा करते हुए उज्जैन महाकाल मंदिर की एक फोटो पोस्ट की.

एल्विश यादव ने किया इंस्टाग्राम पर खास पोस्ट

फोटो उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की है, जो शिव भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है. तस्वीर में एल्विश पीले रंग की ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आ रहे हैं, जो उनके पूरे लुक को रिलीजियस और पीसफुल बनाती है.

उन्होंने अपने गले में पीले फूलों की माला और माथे पर तिलक लगाया हुआ है. फोटो में वह दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की पोस्चर में खड़े हैं और बैकग्राउंड में मंदिर और झंडे नजर आ रहे हैं.

एल्विश यादव ने उज्जैन महाकाल मंदिर के किए दर्शन, माथे पर तिलक लगाकर भक्ति में दिखे लीन

इसके अलावा, एल्विश ने फोटो के ऊपर उज्जैन महाकाल मंदिर की लोकेशन टैग की हुई है. साथ ही उन्होंने इस फोटो के साथ मशहूर पंजाबी सिंगर बी प्राक का गाना 'महाकाल' म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है. एल्विश यादव के इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस उन्हें भरपूर प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं.

बिग बॉस 19 के आउट होने पर अवेज का समर्थन

बता दें कि इससे पहले एल्विश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' से बाहर हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आवेज दरबार के सपोर्ट में वीडियो पोस्ट किया था.

एल्विश ने कहा, ''अभी पता चला कि आवेज शो से बाहर हो गए हैं और मुझे ये बहुत नाइंसाफी लगी. मेकर्स ने गौहर को आवेज को खेल के बारे में समझाने के लिए बुलाया था, है ना? तो फिर उन्होंने उन्हें क्यों निकाला? ये बहुत नाइंसाफी है और मुझे ये पसंद नहीं आया. उन्हें और ज्यादा समय तक खेल में रहने देना चाहिए था.''

एल्विश यादव ने उज्जैन महाकाल मंदिर के किए दर्शन, माथे पर तिलक लगाकर भक्ति में दिखे लीन

गौरतलब है कि 'वीकेंड का वार' में गौहर खान शो में आई थीं और उन्होंने अपने देवर आवेज को उनके गेम के बारे में खूब समझाया था. साथ ही अमाल मलिक पर भी अपना भड़ास निकाली थीं, जिन्होंने आवेज की डेटिंग लाइफ को लेकर शो में काफी बातें की थी.

Published at : 29 Sep 2025 05:11 PM (IST)
Mtv Roadies Bigg Boss OTT Elvish Yadav
