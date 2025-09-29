Box Office: 'ओजी' ने बनाए खूब सारे रिकॉर्ड, अब जानिए इमरान हाशमी की फिल्म मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास
They Call Him OG Box Office Collection Day 5: इमरान हाशमी और पवन कल्याण की फिल्म 'ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीकेंड तहलका मचाया, लेकिन मंडे को फिल्म का हाल कैसा है? यहां जानें
पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने 25 सितंबर को रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा बवाल काटा कि फर्स्ट वीकेंड खत्म होते-होते ये इस साल की दूसरी सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म बन गई.
हालांकि, मंडे आते ही फिल्म की कमाई में गिरावट आई है, इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर मौजूद दूसरी फिल्मों से अच्छा कलेक्शन कर रही है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म मंडे टेस्ट में पास हुई है या फेल?
'दे कॉल हिम ओजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने रिलीज से एक दिन पहले पेड प्रिव्यू से ही 21 करोड़ रुपये बटोर लिए थे. इसके बाद ओपनिंग डे पर फिल्म की कमाई 63.75 करोड़ रही. दूसरे और तीसरे दिन की कमाई 18.45 करोड़ और 18.50 करोड़ रही.
चौथे दिन इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहे एशिया कप फाइनल मैच के दौरान भी फिल्म ने 18.5 करोड़ रुपये बटोर लिए. वहीं आज यानी पांचवें दिन 5:05 बजे तक ये 3.76 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए टोटल 143.96 करोड़ रुपये कमा चुकी है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये डेटा फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'दे कॉल हिम ओजी' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
250 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी ये फिल्म सैक्निल्क के मुताबिक, वर्ल्डवाइड 227 करोड़ रुपये का बिजनेस सिर्फ 4 दिनों में कर चुकी है. यानी ये फिल्म वेंकटेश की 'संक्रातिकी वस्तुनम' को छोड़ इस साल रिलीज हुई बाकी सभी तेलुगु फिल्मों की वर्ल्डवाइड कमाई से आगे हो चुकी है.
'दे कॉल हिम ओजी' बनेगी नंबर 1 कमाई वाली तेलुगु फिल्म?
- 'संक्रातिकी वस्तुनम' की वर्ल्डवाइड कमाई 255.2 करोड़ रुपये है तो वहीं 'ओजी' की 227 करोड़. यानी फिल्म सिर्फ 29 करोड़ रुपये और कमाकर ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है और 'ओजी' का प्रदर्शन देखकर ये बहुत मुश्किल नहीं लग रहा.
- इसके अलावा, 'संक्रातिकी वस्तुनम' ही इस साल की नंबर 1 कमाई वाली तेलुगु फिल्म भी है, जिसने इंडिया में 186.7 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. यानी इंडिया में इस कमाई को पीछे छोड़ने के लिए अभी 'ओजी' को करीब 41 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने होंगे.
