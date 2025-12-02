टीवी की दुनिया में हर हफ्ते शोज की किस्मत लिखी जाती है. हर गुरुवार को टीआरपी आती है और ये पता चलता है कि पूरे हफ्ते किस शो ने बाजी मारी. इस साल भी कई शोज नए शुरू हुए. कई बंद भी हुए और कुछ पुराने शोज का दबदबा देखने को मिला. टीआरपी की रेस में एक शो ऐसा रहा जो बिना किसी रुकावट नंबर वन का ताज पहने रहा.

फैंस का फेवरेट शो है अनुपमा

BARC के मुताबिक, शो का नाम है 'अनुपमा'. अनुपमा 2020 से चल रहा है और फैंस को खूब एंटरटेन कर रहा है. इस शो में रुपाली गांगुली लीड रोल में हैं. शो शुरुआत से ही नंबर वन बना हुआ है. बीच-बीच में कुछ ही मौके ऐसे आए जब अनुपमा टीआरपी रेस में थोड़ पिछड़ा हो वर्ना शो नंबर वन का ताज पहने हैं. इस पूरे साल अनुपमा का ही राज रहा. क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 जैसे शोज भी अनुपमा का कुछ बिगाड़ नहीं पाए. अनुपमा को 2.1 से लेकर 2.3 मिलियन इम्प्रेशन मिले थे. शो को पछाड़ने के लिए मेकर्स को किसी नए और फ्रैश कॉन्सेप्ट की जरुरत है, जो फैंस को इंप्रेस कर सके.

इसके बाद टीआरपी में एकता कपूर का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' बना हुआ है. शो 29 जुलाई से शुरू हुआ. इसके बाद से शो दूसरे नबंर पर है और ये जगह किसी दूसरे शो को नहीं लेने दी है.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बदली किस्मत

इस तारक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की किस्मत भी शानदार रही. पिछले कुछ सालों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की राइटिंग ढीली हुई तो फैंस भी इंटरेस्ट खोने लगे थे. लेकिन इस बार शो ने कमबैक किया. शो को जबरदस्त पसंद किया गया. चुड़ैल-भूतनी वाले प्लॉट ने तारक मेहता की टीआरपी को बढ़ाया. शो कुछ हफ्ते नंबर वन भी रहा. उसके बाद से शो टॉप 10 में बना हुआ रहता है.

पूरे साल टीआरपी में इन शोज का रहा दबदबा

इसके अलावा राजन शाही का ये रिश्ता क्या कहलाता है भी पूरे साल टॉप 10 में जगह बनाए रहा. शो उड़ने की आशा, वसुधा, गंगा माई की बेटियां, पत्नी पत्नी और पंगा, बिग बॉस 19, मंगल लक्ष्मी, झनक, आरती अंजलि अवस्थी और तुम से तुम तक जैसे शोज ने टीआरपी में टॉप 10 में जगह बनाए रखी. अभी भी शोज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.