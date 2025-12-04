हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' की रिलीज से पहले पेड मार्केटिंग पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- 'पैसे ना दो तो नेगेटिव ही लिखते हैं'

'धुरंधर' की रिलीज से पहले पेड मार्केटिंग पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- 'पैसे ना दो तो नेगेटिव ही लिखते हैं'

Yami Gautam On Paid Promotions: 'धुरंधर' की रिलीज के पहले एक्ट्रेस यामी गौतम के पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल तेज कर दी है. उन्होंने बॉलीवुड पर पैसे देकर मार्केटिंग करने के कल्चर पर सवाल खड़ा किए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Dec 2025 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म इंडस्ट्री में पैसे देकर अच्छे रिव्यूज खरीदने का कल्चर इन दिनों ट्रेंड देखा जा सकता है. कई मौकों पर ऑडियंस ने भी नोटिस किया है कि एक्टर्स और डायरेक्टर्स पैसे देकर फिल्म की फेक हाइप क्रिएट करते हैं. अब यामी गौतम ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है और 'धुरंधर' की रिलीज से पहले फिल्म पर लगने वाले सभी आरोपों को खारिज किया है. 

आज यामी गौतम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी मचा दी है. एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में हो रहे पेड मार्केटिंग को लेकर खुलकर बात की और डायरेक्टर्स समेत एक्टर्स से भी ऐसा ना करने की अपील की है. अपने लंबे चौड़े इंस्टाग्राम पोस्ट में यामी गौतम ने लिखा- 'काफी समय से मैं ये कहना चाह रही थी, मुझे लगता है आज ये सही समय है. फिल्म मार्केटिंग के नाम पर पैसे देने का जो ट्रेंड चल रहा है. इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि फिल्म का अच्छा हुए क्रिएट जाए.'

'जब तक उन्हें पैसे नहीं देते, वो नेगेटिव चीजें लिखेंगे... '
यामी आगे लिखती हैं- 'वरना जब तक उन्हें पैसे न दो वो लोग लगातार फिल्म को लेकर नेगेटिव चीजें ही लिखते रहेंगे, वो भी फिल्म रिलीज होने के पहले ही.' यामी गौतम का मानना है ये जबरदस्ती पैसे वसूलने जैसा मामला है. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो ये प्लेग की तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर इफेक्ट करेगा.' 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yami Gautam Dhar (@yamigautam)

साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी कही ये बात
यामी गौतम ने अपने शेयर किए हुए इस पोस्ट में बॉलीवुड से जुड़े हर एक शख्स को इस ट्रेंड को बढ़ावा न देने की अपील की. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जमकर तारीफ भी की. अदाकारा ने अपने इस लेटेस्ट पोस्ट में लिखा कि ऐसे फेक प्रमोशंस और पेड मार्केटिंग साउथ से में नहीं होते और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोगों में यूनिटी देखी जा सकती है. 

यामी गौतम के स्पोर्ट में आएं कई सितारे
'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम के इस लेटेस्ट पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा है. इस पोस्ट को देखते हुए कई सेलेब्स ने बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया है. इंस्टाग्राम हो या एक्स हर जगह यामी गौतम का ये पोस्ट वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर टिस्का चोपड़ा, अर्जुन बिजलानी, अहाना कुमरा, सिंपल कौल समेत कई सेलेब्स ने यामी गौतम के इस पोस्ट पर अपनी सहमति जताई. वहीं एक्स (पहले ट्विटर) पर ऋतिक रोशन ने भी अपना रिएक्शन शेयर किया है.

बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन ने कमेंट करते हुए अपना रिएक्शन दिया और एक्ट्रेस को सपोर्ट में कहा- 'इस ट्रेंड से सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है जो पैसे देकर रिव्यूज खरीदते हैं. इससे न तो लिखने वाला निष्पक्ष रह पाता है और न ही एक आर्टिस्ट की सच्ची प्रतिभा उभर कर बाहर आ पाई है. इन सब चीजों दे क्रिएटिविटी और ग्रोथ पर गहरा असर पड़ता है. '

'धुरंधर' का किया सपोर्ट
बता दें, आदित्य धर के निर्देशन पर बनी फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म रिलीज के पहले ही एक्ट्रेस के पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है. अपने इस वायरल पोस्ट में यामी गौतम ने 'धुरंधर' को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा- 'एक सच्चे और ईमानदार शख्स की वाइफ होने के नाते मैं ये कह रही हूं कि ऑडियंस को ये डिसाइड करने देना चाहिए कि वो क्या फील करते हैं.' 

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 06:59 PM (IST)
Tags :
Yami Gautam Ranveer SIngh Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
Advertisement

वीडियोज

Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, शानदार Acting Family Entertainer & More
Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट
शिक्षा
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
हेल्थ
Health Tips After 40: 40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
ट्रेंडिंग
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget