फिल्म इंडस्ट्री में पैसे देकर अच्छे रिव्यूज खरीदने का कल्चर इन दिनों ट्रेंड देखा जा सकता है. कई मौकों पर ऑडियंस ने भी नोटिस किया है कि एक्टर्स और डायरेक्टर्स पैसे देकर फिल्म की फेक हाइप क्रिएट करते हैं. अब यामी गौतम ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है और 'धुरंधर' की रिलीज से पहले फिल्म पर लगने वाले सभी आरोपों को खारिज किया है.

आज यामी गौतम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी मचा दी है. एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में हो रहे पेड मार्केटिंग को लेकर खुलकर बात की और डायरेक्टर्स समेत एक्टर्स से भी ऐसा ना करने की अपील की है. अपने लंबे चौड़े इंस्टाग्राम पोस्ट में यामी गौतम ने लिखा- 'काफी समय से मैं ये कहना चाह रही थी, मुझे लगता है आज ये सही समय है. फिल्म मार्केटिंग के नाम पर पैसे देने का जो ट्रेंड चल रहा है. इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि फिल्म का अच्छा हुए क्रिएट जाए.'

'जब तक उन्हें पैसे नहीं देते, वो नेगेटिव चीजें लिखेंगे... '

यामी आगे लिखती हैं- 'वरना जब तक उन्हें पैसे न दो वो लोग लगातार फिल्म को लेकर नेगेटिव चीजें ही लिखते रहेंगे, वो भी फिल्म रिलीज होने के पहले ही.' यामी गौतम का मानना है ये जबरदस्ती पैसे वसूलने जैसा मामला है. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो ये प्लेग की तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर इफेक्ट करेगा.'

साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी कही ये बात

यामी गौतम ने अपने शेयर किए हुए इस पोस्ट में बॉलीवुड से जुड़े हर एक शख्स को इस ट्रेंड को बढ़ावा न देने की अपील की. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जमकर तारीफ भी की. अदाकारा ने अपने इस लेटेस्ट पोस्ट में लिखा कि ऐसे फेक प्रमोशंस और पेड मार्केटिंग साउथ से में नहीं होते और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोगों में यूनिटी देखी जा सकती है.

यामी गौतम के स्पोर्ट में आएं कई सितारे

'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम के इस लेटेस्ट पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा है. इस पोस्ट को देखते हुए कई सेलेब्स ने बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया है. इंस्टाग्राम हो या एक्स हर जगह यामी गौतम का ये पोस्ट वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर टिस्का चोपड़ा, अर्जुन बिजलानी, अहाना कुमरा, सिंपल कौल समेत कई सेलेब्स ने यामी गौतम के इस पोस्ट पर अपनी सहमति जताई. वहीं एक्स (पहले ट्विटर) पर ऋतिक रोशन ने भी अपना रिएक्शन शेयर किया है.

बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन ने कमेंट करते हुए अपना रिएक्शन दिया और एक्ट्रेस को सपोर्ट में कहा- 'इस ट्रेंड से सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है जो पैसे देकर रिव्यूज खरीदते हैं. इससे न तो लिखने वाला निष्पक्ष रह पाता है और न ही एक आर्टिस्ट की सच्ची प्रतिभा उभर कर बाहर आ पाई है. इन सब चीजों दे क्रिएटिविटी और ग्रोथ पर गहरा असर पड़ता है. '

'धुरंधर' का किया सपोर्ट

बता दें, आदित्य धर के निर्देशन पर बनी फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म रिलीज के पहले ही एक्ट्रेस के पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है. अपने इस वायरल पोस्ट में यामी गौतम ने 'धुरंधर' को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा- 'एक सच्चे और ईमानदार शख्स की वाइफ होने के नाते मैं ये कह रही हूं कि ऑडियंस को ये डिसाइड करने देना चाहिए कि वो क्या फील करते हैं.'