शशि कपूर के अंतिम दर्शन पर क्यों नहीं पहुंचे खास दोस्त अमिताभ बच्चन? खुद बताई थी असली वजह

बॉलीवुड में अक्सर दोस्ती की मिसाल दी जाती है. कई सेलेब्स की दोस्ती इतनी पक्की है कि हमेशा एक-दूसरे के साथ नजर आते हैं. सिर्फ दोस्ती नहीं कुछ लोग तो दुश्मनी भी शिद्दत से निभाते हैं. आज हम आपको बॉलीवुड की एक खास दोस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कई बार बॉलीवुड के गलियारों में बात होती है. हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की दोस्ती की. अमिताभ बच्चन अपने दोस्त के अंतिम दर्शन करने भी नहीं गए थे.

अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था, मगर दीवार का वो डायलॉग आज भी छाया हुआ है. जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं-आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? जिसके जवाब में शशि कपूर कहते हैं- 'मेरे पास मां है.' शशि कपूर अमिताभ बच्चन को प्यार से बबुआ कहते थे. इस बारे में बिग बी ने खुद एक बार खुलासा किया था.

क्यों नहीं किए थे अंतिम दर्शन

अमिताभ बच्चन ने अपने एक ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया था. उन्होंने लिखा था- जब मुझे पता चला कि शशि जी का देहांत हो गया है तो मैं हॉस्पिटल नहीं गया. उनके रहते मैं मुश्किल से एक बार ही उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचा था, क्योंकि मैं उन्हें इस हालत मैं नहीं देख सकता था. कभी भी नहीं गया. मैं अपने प्यारे दोस्त के इस हालत में अस्पताल में नहीं देखना चाहता था, और जब आज मुझे बताया गया कि वह नहीं रहे, मैं तब भी अस्पताल नहीं गया.'

बता दें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर मे साथ में कई फिल्मों में काम किया था. इस लिस्ट में एक से बढ़कर फिल्में शामिल हैं. दोनों ने दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर, कभी कभी में साथ में काम किया. ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुईं थीं.

