मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे एक बड़े विवाद में फंस गए हैं. दरअसल, उनके क्राउड-वर्क शो की एक '370 रुपये बिरयानी' वाली क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़का हिमांशु जांगड़ा अपनी डेट के बारे में बताता हुआ नजर आया. हालांकि, इस दौरान लड़के ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे सोशल मीडिया पर उसकी जमकर फजीहत हो रही है और प्रणित मोरे भी लोगों के निशाने पर हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं कि आखिर प्रणित कौन हैं.

कौन हैं प्रणित मोरे?

प्रणित मोरे एक पॉपुलर स्टैंड-अप कॉमेडियन, डिजिटल इन्फ्लुएंसर और रेडियो जॉकी (RJ) हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें 'महाराष्ट्रीयन भाऊ' के नाम से जाना जाता है. प्रणित मोरे रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में भी नजर आ चुके हैं. इस शो में वो सलमान खान से डांट खा चुके हैं. 'बिग बॉस' में सलमान ने प्रणित को ओछी कॉमेडी पर सवाल खड़ा किया था और उनसे पूछा था कि उन्हें लोगों को हंसाने के लिए अश्लील कॉमेडी करने की क्या जरूरत है. सलमान ने कॉमेडियन से कहा था, 'मुझे पता है कि आपने मुझ पर क्या-क्या बोला है जो कि सही नहीं है. उस वक्त आपको लोगों को हंसाना था, मेरा नाम इस्तेमाल करके, आपने वो किया. मुझे नहीं लगता कि आपको नीचे-दर्जे पर जाना चाहिए.'

शो भी बंद होने चाहिए- रश्मि देसाई

'370 रुपये बिरयानी' विवाद में जानी-मानी हस्तियां भी नाराजगी जाहिर कर रही हैं. रश्मि देसाई ने लिखा, 'यह कॉमेडी नहीं है. ये एक सामान्य बातचीत है और इसमें कोई कंटेंट नहीं है. लोग तब इस तरह बातचीत शुरू करते हैं जब उनके पास कंटेंट या क्रिएटिविटी नहीं होती. प्रणित कोई आर्टिस्ट नहीं है. वह कॉमेडियन भी नहीं है. इससे इंडस्ट्री को बिना वजह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, जो असली कलाकारों के लिए बहुत गलत है और इस लड़के ने अपनी नौकरी भी खो दी है. प्रणित के शो भी बंद होने चाहिए.'

Stand-up comedian Pranit More mocked on girls when a person told that he served a girl biryani of ₹370.



₹370 Ka Biryani Khila Di Toh Vasool karne Ka Haq Mil Gya.



Yahi Soch Problem Hai... pic.twitter.com/YBN3PrYGfV — Shailesh UP60 (@Shailes34135660) June 7, 2026

कुशा कपिला ने क्या कहा?

कुशा कपिला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कहा, 'लेकिन जो मेरे ऑडियंस के विचार हैं, वो मेरे विचार नहीं हैं? हो सकते हैं अगर आप उसको क्लिप करके उसकी रील डालेंगे. उस पर एडिटर ने काम किया है, उस पर ये सोचा गया है कि उसको 90 सेकंड की क्लिप कैसे बनाई जाए. जब सब है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके विचार रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं? अगर आप उन विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, तो वो तो आपके भी विचार हैं. मुद्दा ये है कि अगर आप अपनी ऑडियंस को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके विचारों को दबा नहीं रहे हैं, आप उनको ये नहीं बता रहे हैं कि आप जो ये बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, अगर आपके कंटेंट से ऑडियंस को लड़कियों के बारे में और बकवास करने को प्रेरित हो रहे हैं या वो सक्षम हो रहे हैं, तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है. यही तरीका है.'

'बिरयानी तो दम पर बनी थी'

एल्विश यादव ने लिखा, '370 की बिरयानी ने दो चीजें एक्सपोज कर दी. एक आदमी को लगा कंसेंट का MRP होता है और दूसरा कि एक कॉमेडियन को लगा हर असहज चुप्पी को लाफ्टर ट्रैक से बचाया जा सकता है. बिरयानी तो दम पर बनी थी, विवाद अहंकार पर.'

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₹370 ki biryani ne do cheezein expose kar di:

Ek aadmi ko laga consent ka MRP hota hai.



Aur ek comedian ko laga har uncomfortable silence ko laughter track se bachaya ja sakta hai.



Biryani toh dum pe bani thi, controversy ego pe🥹 — Elvish Yadav (@ElvishYadav) June 10, 2026

क्या है पूरा मामला?

दरअसल हाल ही में हिमांशु जांगड़ा नाम का एक लड़का प्रणित मोरे के शो में पहुंचा. इस दौरान उसने बताया था कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था और उसने उसके लिए चिकन बिरयानी पर 370 रुपये खर्च किए थे. यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब लड़की ने हिमांशु से कहा कि वो उसे घर छोड़ दे तो उसने अपने पैसे वसूलने की बात कही. हिमांशु ने आगे कहा कि जब उसने अपनी फीमेल फ्रेंड पर 370 रुपये खर्च किए तो बदले में वो उसका फिजिकली फायदा उठाना चाहता था. इसी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है.

प्रणित मोरे ने मांगी माफी

हैरानी की बात ये है कि हिमांशु को रोकने और उसका विरोध करने के बजाय प्रणित इसका समर्थन करते रहे और उसके भद्दे कमेंट्स पर हंसते रहे. इतना ही नहीं, उन्होंने शो की इस क्लिप को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट किया. बवाल मचने पर प्रणित मोरे ने अब माफी मांगी है.

हिमांशु को नौकरी से निकाला, इंस्टाग्राम किया बंद

हिमांशु के बयान को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि उसकी नौकरी चली गई. वो गुरुग्राम स्थित डिजाइन कंपनी स्टारविक डिजाइन में वेब डेवलपर का काम करता था. इस विवाद पर उसने माफी भी मांगी थी और अपना इंस्टाग्राम एकाउंट भी डिएक्टिव कर दिया था.

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