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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 cast fees: 'धमाल 4' के लिए अजय देवगन ने वसूली सबसे ज्यादा फीस, रितेश देशमुख के हाथ लगे इतने करोड़

Dhamaal 4 cast fees: 'धमाल 4' के लिए अजय देवगन ने वसूली सबसे ज्यादा फीस, रितेश देशमुख के हाथ लगे इतने करोड़

Dhamaal 4 Cast Fees: अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म 'धमाल 4' फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. चलिए जानते हैं कि फिल्म के स्टार को कितनी फीस मिली है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 10 Jul 2026 12:42 PM (IST)
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कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'धमाल' का चौथा पार्ट यानी 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म के रिलीज होते ही थिएटर्स में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी की तिकड़ी को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म के कलाकारों ने इसके लिए कितनी फीस ली है.

200 करोड़ रुपये है फिल्म का बजट
मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'धमाल 4' का बजट करीब 200 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इसे 'धमाल' फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे महंगी फिल्म माना जा रहा है. मेकर्स ने फिल्म के विजुअल्स, प्रोडक्शन वैल्यू और इसकी भारी-भरकम स्टारकास्ट पर पानी की तरह पैसा बहाया है. ये एक हाई-बजट मल्टी-स्टारर फिल्म है, जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफ़री, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेन्द्र लिमये, अंजलि आनंद, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं. 

Dhamaal 4 cast fees: 'धमाल 4' के लिए अजय देवगन ने वसूली सबसे ज्यादा फीस, रितेश देशमुख के हाथ लगे इतने करोड़

अजय देवगन को मिले 40 करोड़ रुपये
मनी कंट्रोल के मुताबिक, फिल्म 'धमाल 4' में लीड रोल प्ले कर रहे सुपरस्टार अजय देवगन इस फिल्म के सबसे महंगे एक्टर हैं. उन्होंने इस फिल्म के लिए 40 करोड़ रुपये की फीस ली है. हाल ही में प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने अजय की तारीफ करते हुए बताया था कि फिल्म का बजट बढ़ने के कारण उन्होंने मेकर्स का पूरा साथ दिया. अजय ने प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी फीस में भी कटौती की है. 

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रितेश देशमुख, अरशद वारसी और रवि किशन को मिली इतनी फीस
रितेश देशमुख, अरशद वारसी और रवि किशन को फिल्म 'धमाल 4' के लिए 10-10 करोड़ रुपये मिल हैं. तीनों कलाकार फिल्म की कहानी में अहम भूमिका निभा रहे हैं. खासकर अरशद वारसी और रितेश देशमुख लंबे समय से इस फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा रहे हैं. वहीं, रवि किशन इस फिल्म के साथ पहली बार इस फ्रेंचाइजी में शामिल हुए हैं. 

Dhamaal 4 cast fees: 'धमाल 4' के लिए अजय देवगन ने वसूली सबसे ज्यादा फीस, रितेश देशमुख के हाथ लगे इतने करोड़

जावेद जाफरी ने चार्ज किए इतने करोड़
जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद और उपेंद्र लिमये ने 'धमाल 4' के लिए 2-2 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है. वहीं, संजीदा शेख को 1.5 करोड़ रुपये मिले हैं. बता दें कि 'धमाल 4' के डायरेक्टर इंद्र कुमार हैं. अजय देवगन और भूषण कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. अब देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है. 

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Published at : 10 Jul 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Dhamaal 4
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