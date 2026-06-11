हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWednesday Box Office: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर हो गया बड़ा खेल, 'पेद्दी' से 'है जवानी...' तक की घटी कमाई, हॉलीवुड फिल्म ने कर दिया कमाल, जानें- कलेक्शन

Wednesday Box Office: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर हो गया बड़ा खेल, 'पेद्दी' से 'है जवानी...' तक की घटी कमाई, हॉलीवुड फिल्म ने कर दिया कमाल, जानें- कलेक्शन

Wednesday Box Office 10Th June: बुधवार को 'पेद्दी' से लेकर 'है जवानी...' तक की कमाई में काफी गिरावट देखी गई. हालांकि हॉलीवुड फिल्म ऑब्सेशन ने कमाल कर दिया.

By : निशा शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में इन दिनों नई रिलीज पैन इंडिया फिल्म 'पेद्दी' से लेकर बॉलीवुड फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए मौजूद हैं. वहीं 13 दिन पुरानी हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'ऑब्शेसन' भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. हालांकि बुधवार को इन सभी फिल्मों की कमाई में काफी उतार-चढ़ाव दिखा. चलिए यहां इनका कलेक्शन जानते हैं. 

'पेद्दी' ने बुधवार को कितनी की कमाई? 
राम चरण की फ़िल्म 'पेद्दी' सिनेमाघरों में चल रही है, लेकिन ब्लॉकबस्टर ओपनिंग वीकेंड के बाद इसकी रफ़्तार धीमी पड़ गई है. पहले सोमवार को इसकी कमाई मे गिरावट शुरू हुई थी और बुधवार तक ये बरकरार है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'पेद्दी' ने बुधवार को 7.55 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ हफ़्ते के दिनों में सुस्ती के बावजूद, 'पेद्दी' ने रिलीज के 7 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 187.25 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और जल्द ही ये 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर लेगी.

'है जवानी तो इश्क होना है' ने बुधवार को कितना कमाया? 
वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फ़िल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर ठीक परफॉर्म नहीं कर रही है. 7.50 करोड़ से ओपनिंग करने वाली इस रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा ने दूसरे दिन भी 7.50 करोड़ कमाए और तीसरे दिन इसने सबसे ज्यादा 9 करोड़ की कमाई की. लेकिन मंडे को इसके कलेक्शन में गिरावट देखी गई और इसकी कमाई 3.50 करोड़ रुपये रही. हालांकि मंगलवार को इसने फिर से बढ़त बना ली और 3.85 करोड़ रुपये कमाए. वहीं अब रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 2.80 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ इसका 6 दिनों का भारत में नेट कलेक्शन 34.15 करोड़ रुपये हो गया है.

ये भी पढ़ें:-660% का रिटर्न देकर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रचा था इतिहास, कम बजट में हुई थी छप्परफाड़ कमाई

'बंदर' ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन? 
अनुराग कश्यप निर्देशित और बॉबी देओल स्टारर क्राइम थ्रिलर बंदर के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था लेकिन सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद ये पहले ही दिन फुस्स साबित हुई. इसने 50 लाख से ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन इसकी कमाई में मामूली तेजी आई और इसने 95 लाख रुपये कमाए. फिर तीसरे दिन भी इसने ग्रोथ दिखाते हुए 1 करोड़ बटोर लिए. लेकिन वीकडेज में इसकी लुटिया ही डूब गई है.

जहां चौथे दिन इसने महज 30 लाख रुपये कमाए तो वहीं 5वें दिन मामूली ग्रोथ दिखाते हुए 40 लाख जोड़ दिए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को इस बंदर ने 25 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ बंदर की 6 दिनों की कुल कमाई अब 3.40 करोड़ रुपये हो गई है.

'ऑब्सेशन' ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन? 
हॉलीवुड की हॉरर फ़िल्म 'ऑब्सेशन' ने भारत में अपने दूसरे हफ़्ते में भी बॉक्स ऑफ़िस पर अपनी मज़बूत पकड़ बनाई हुई है. इस फ़िल्म ने अपने पहले हफ़्ते में 18.55 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद 8वेंदिन इसने 3.30 करोड़, 9वें दिन 6.75 करोड़, 10वें दिन 7.50 करोड़, 11वें दिन 3.50 करोड़ और 12वें दिन 3.85 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'ऑब्सेशन' ने रिलीज के 13वें दिन यानी बुधवार को 3.35 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म की 13 दिनों की भारत में कुल नेट कमाई अब 46.80 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-July 2026 Hindi Film Release: जुलाई के महीने में थिएटर में हिंदी फिल्मों का तूफान, रिलीज होंगी आलिया भट्ट से अजय देवगन तक की मवूीज

Published at : 11 Jun 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Bandar Obsession Peddi Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Wednesday Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Wednesday Box Office: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर हो गया बड़ा खेल, 'पेद्दी' से 'है जवानी...' तक की घटी कमाई, हॉलीवुड फिल्म ने कर दिया कमाल, जानें- कलेक्शन
बुधवार को 'पेद्दी' से 'है जवानी...' तक की घटी कमाई, बाजी मार ले गई हॉलीवुड फिल्म, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Closing Collection: 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, अपने नाम किए 5 बड़े रिकॉर्ड, बनी रणवीर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, अपने नाम किए 5 बड़े रिकॉर्ड, बनी रणवीर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में बदला गया था 84 के दंगों पर डायलॉग, कैरेक्टर के नाम में भी हुआ चेंज, अनकट वर्जन से हुआ खुलासा
'धुरंधर 2' में बदला गया था 84 के दंगों पर डायलॉग, कैरेक्टर के नाम में भी हुआ चेंज, अनकट वर्जन से हुआ खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऐसे नहीं कट सकते वोट...', वोटर लिस्ट पर ओवैसी का बड़ा बयान, जानें क्या है पूरा मामला
'ऐसे नहीं कट सकते वोट...', वोटर लिस्ट पर ओवैसी का बड़ा बयान, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
स्पोर्ट्स
नाइटक्लब विवाद की जांच के बीच बेन स्टोक्स पर बड़ा एक्शन, जानिए क्या सजा मिल गई
नाइटक्लब विवाद की जांच के बीच बेन स्टोक्स पर बड़ा एक्शन, जानिए क्या सजा मिल गई
राजस्थान
Rajasthan Congress Clash: पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने अशोक गहलोत को दी चुनौती, बोले- 'सबूत हैं तो मेरा नार्को...'
पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने अशोक गहलोत को दी चुनौती, बोले- 'सबूत हैं तो मेरा नार्को...'
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक
ट्रेंडिंग
Video: इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक
इससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं, बेटे अपने मां बाप को घुमाया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूजर्स हुए भावुक
टेक्नोलॉजी
क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा
क्या हर व्यक्ति को मिलेगा अपना AI असिस्टेंट? OpenAI CEO Sam Altman ने किया बड़ा खुलासा
जनरल नॉलेज
Deiseal Submarine: जर्मनी से डीजल सबमरीन क्यों खरीद रहा है भारत, जानें ये न्यूक्लियर सबमरीन से कितनी बेहतर?
जर्मनी से डीजल सबमरीन क्यों खरीद रहा है भारत, जानें ये न्यूक्लियर सबमरीन से कितनी बेहतर?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget