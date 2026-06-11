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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदिव्यांका त्रिपाठी के जुड़वां बेटों को आशीर्वाद देने पहुंचे किन्नर, विवेक दहिया ने यूं जमाया रंग, देखें वीडियो

दिव्यांका त्रिपाठी के जुड़वां बेटों को आशीर्वाद देने पहुंचे किन्नर, विवेक दहिया ने यूं जमाया रंग, देखें वीडियो

Divyanka Tripathi-Vivek Dahiya: दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के जुड़वां बेटों को आशीर्वाद देने किन्नर (खुशी और सुजाता ) उनके घर पहुंचे. इस दौरान दरवाजे पर दोनों का जोरदार स्वागत हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 11 Jun 2026 11:52 AM (IST)
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छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया शादी के करीब 10 साल बाद पेरेंट्स बन गए हैं. एक्ट्रेस ने 26 मई को जुड़वां बेटों को जन्म दिया है, जिसके बाद उनके घर में खुशियों का माहौल है. अब इस बीच कुछ खास मेहमान दिव्यांका के जुड़वां बेटों के आशीर्वाद देने पहुंचे, जिसकी झलक विवेक दहिया ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दिखाई है.

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने किया डांस
दरअसल, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के जुड़वां बेटों को आशीर्वाद देने किन्नर (खुशी और सुजाता ) उनके घर पहुंचे. इस दौरान दरवाजे पर दोनों का जोरदार स्वागत हुआ. सबसे पहले उन्होंने दिव्यांका को बधाई और आशीर्वाद दिया. फिर बाद में वो सभी फैमिली मेंबर्स से मिले. इस दौरान दिव्यांका के चेहरे की खुशी देखने लायक थी. 

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जुड़वां बेटों को दिया खूब आशीर्वाद
अपने व्लॉग में विवेक दहिया ने बताया कि ये मेहमान आठ दिन पहले भी उनके घर आए थे, लेकिन उस दिन दिव्यांका त्रिपाठी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थीं और सभी लोग व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने मैसेज भेजकर उनसे कहा था कि वे आठ दिन बाद आएं. इसके बाद खुशी और सुजाना ने कई गाने गाए और जमकर डांस किया. इस दौरान विवेक और दिव्यांका भी उनके साथ झूमते हुए नजर आए और पूरा माहौल खुशी और जश्न से भर गया. आखिर में किन्नर ने बच्चों को गोद में लिया और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया.  

2016 में हुई थी दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की शादी
बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने 8 जुलाई 2016 को भोपाल में पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी की थी. शादी के 10 साल बाद अब दोनों पेरेंट्स बने हैं. इस कपल को शादी के 10 साल बाद ये खुशी नसीब हुई है और वो लगातार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं. 

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Published at : 11 Jun 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Vivek Dahiya Divyanka Tripathi
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