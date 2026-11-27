ऋतिक रोशन की गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में होती है. उन्होंने अपने टैलेंट और शानदार अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है. ऋतिक ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. उन्होंने बचपन में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 1986 में आई फिल्म 'भगवान दादा' भी शामिल है. इस फिल्म में ऋतिक को सुपरस्टार रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था. हाल ही में दोनों एक बार फिर फिल्म 'जेलर 2' में साथ नजर आए.

ऋतिक रजनीकांत को अपना गुरु मानते हैं. वो बचपन में उन्हें 'रजनी अंकल' कहकर बुलाते थे. एक वक्त ऐसा भी था, जब ऋतिक की गलतियों का इल्जाम रजनीकांत खुद अपने सिर ले लिया करते थे. आइए बताते हैं आपको ये दिलचस्प किस्सा.

रजनीकांत को 'रजनी अंकल' कहकर बुलाते थे ऋतिक

साल 2025 में डॉक्यू-सीरीज 'द रोशन्स' से जुड़े एक इवेंट में ऋतिक रोशन को बचपन की एक तस्वीर दिखाई गई थी. इस तस्वीर में वो रजनीकांत के साथ नजर आ रहे थे. तस्वीर देखकर ऋतिक को फिल्म 'भगवान दादा' की शूटिंग के दिन याद आ गए. उस वक्त उनकी उम्र करीब 10 साल थी.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ऋतिक ने बताया था कि उस उम्र में उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं. वो रजनीकांत को प्यार से 'रजनी अंकल' कहकर बुलाते थे. ऋतिक ने इस दौरान उनके साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया.

ऋतिक की गलतियों का इल्जाम खुद पर ले लेते थे रजनीकांत

ऋतिक ने फिल्म के सेट से जुड़ा एक खास किस्सा भी सुनाया था. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उनसे कई बार गलतियां हो जाती थीं. इस वजह से उनके नाना और फिल्म के निर्देशक जे. ओम प्रकाश को बार-बार कट बोलना पड़ता था. हालांकि, रजनीकांत इस बात का खास ध्यान रखते थे कि उनकी वजह से छोटे ऋतिक को शर्मिंदगी या झिझक महसूस न हो.

ऋतिक ने बताया था, 'हर बार जब भी मैं कोई गलती करता था, रजनी सर उसका इल्जाम अपने सिर ले लेते थे ताकि एक बच्चे के तौर पर मुझे अजीब या झिझक महसूस न हो.'

'जेलर 2' में फिर साथ नजर आए दोनों सितारे

इस इवेंट में ऋतिक ने रजनीकांत के साथ दोबारा काम करने की इच्छा भी जताई थी. इसके बाद दोनों फिल्म 'जेलर 2' में साथ नजर आए. नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ऋतिक ने रूडी के किरदार में स्पेशल अपीयरेंस दिया.

फिल्म में रजनीकांत के अलावा विद्या बालन, सूरज वेंजारामूडु, एस. जे. सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ भी अहम भूमिकाओं में नजर आए. वहीं, मोहनलाल, शिव राजकुमार और विजय सेतुपति ने भी खास कैमियो किया. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने दुनियाभर में 833.65 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की.