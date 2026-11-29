फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म रिलीज होने के बाद सूरज बड़जात्या के पुराने प्रेम यानी सलमान खान ने इसकी पूरी टीम को खास अंदाज में बधाई दी.

सलमान खान ने कहा कि वो फिल्म को लेकर काफी अच्छी बातें सुन रहे हैं. उन्होंने प्रेम के अंदाज में फिल्म की पूरी टीम को अपना प्यार भेजा.

सलमान खान ने सूरज बड़जात्या को दी बधाई

सलमान खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आयुष्मान खुराना और शरवरी की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का पोस्टर शेयर किया. उन्होंने सूरज बड़जात्या को बधाई देते हुए पूरी टीम को टैग किया और लिखा, 'बधाई हो सूरज बाबू, ये प्रेम मोल लिया के बारे में बहुत अच्छी बातें सुन रहा हूं. आपके प्रेम की तरफ से ढेर सारा प्यार.'

सलमान खान की इस पोस्ट को आयुष्मान खुराना ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. उन्होंने इसके साथ हाथ जोड़ने और दिल वाले इमोजी के साथ 'भाई' लिखा. वहीं, शरवरी ने सलमान की पोस्ट को री-शेयर करते हुए लिखा, 'सर! शुक्रिया!'

सलमान खान संग अपकमिंग फिल्म पर सूरज बड़जात्या ने दिया अपडेट

सूरज बड़जात्या और सलमान खान ने साथ में कई हिट फिल्में दी हैं. इनमें 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन..!', 'हम साथ-साथ हैं' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्में शामिल हैं. इन सभी फिल्मों में सलमान खान ने प्रेम का किरदार निभाया था, जिसके बाद वो इस नाम से काफी मशहूर हो गए.

साल 2022 में सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ऊंचाई' की स्क्रीनिंग के दौरान सलमान के साथ उनकी अगली फिल्म 'प्रेम की शादी' का ऐलान किया गया था. हालांकि, ये फिल्म अब तक शुरू नहीं हो पाई है. अब हाल ही में फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में सूरज बड़जात्या ने फिल्म को लेकर अपडेट दिया है. उन्होंने कहा, 'अभी थोड़ा सा वक्त और है, क्योंकि मुझे कुछ चीजों को और बेहतर बनाना है.'

वहीं ये प्रेम मोल लिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन 5.25 करोड़ की कमाई की.