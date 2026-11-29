बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने 28 नवंबर को अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर एक्ट्रेस की पति आदित्य धर के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें सामने आई हैं. वहीं, यामी ने आदित्य के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए उनसे एक बार फिर शादी करने की इच्छा भी जाहिर की है.

दरअसल, यामी गौतम के के पति और फिल्ममेकर आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया था. अब आदित्य के इस प्यार भरे पोस्ट पर यामी का जवाब सामने आया है. एक्ट्रेस ने पति से दोबारा शादी करने की इच्छा जाहिर की है. अब उनका यह कमेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

यामी ने खुद को बताया 'आदित्य पगलु'

दरअसल, आदित्य धर ने यामी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान बताया था. इसके जवाब में यामी ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘प्लीज मुझसे शादी कर लो.’ इसके साथ उन्होंने प्यार भरे इमोजी भी शेयर किए. यामी ने आगे लिखा, ‘सभी चीजों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, मेरे प्यार!’

इसी के साथ उन्होंने खुद को आदित्य पगलु भी बताया और लिखा ‘फॉरएवर #आदित्य पगलु’. यामी ने सिर्फ कमेंट करके ही अपना प्यार जाहिर नहीं किया, बल्कि आदित्य की पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी री-शेयर किया. इसके साथ उन्होंने लिखा, ‘मेरे पति...मेरी दुनिया. मेरे आदित्य.’

वहीं, अपने जन्मदिन के मौके पर यामी ने भी एक पोस्ट शेयर की है. पहली फोटो में यामी गौतम आदित्य धर के साथ पोज देती दिख रही हैं, जबकि दूसरी फोटो में यामी बर्थडे पर मिले फूलों के बुके के बीच दिखाई दीं. इन फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, ‘आप सभी के प्यार और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. मैं इस आशीर्वाद के लिए आभारी हूं.’

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2021 में हुई थी यामी और आदित्य की शादी

यामी गौतम और आदित्य धर की पहली मुलाकात साल 2019 में फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के सेट पर हुई थी. इस फिल्म में यामी ने काम किया था, जबकि आदित्य इसके निर्देशक थे. दोनों ने 4 जून 2021 को हिमाचल प्रदेश के मंडी में परिवार की मौजूदगी में शादी की थी.

शादी के करीब तीन साल बाद मई 2024 में दोनों एक बेटे के माता-पिता बने. उन्होंने अपने बेटे का नाम वेदाविद रखा है. यामी और आदित्य अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए प्यार जाहिर करते नजर आते हैं.