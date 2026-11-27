इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'गनमास्टर G9' आज रिलीज हो चुकी है. फिल्म अपने एक्शन सीन और हिमेश रेशमिया के म्यूजिक की वजह से चर्चा में है. इमरान और हिमेश की जोड़ी कितना कमाल कर पाई है? आइए आपको बताते हैं.

कहानी

फिल्म की कहानी ईश्वर (इमरान हाशमी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया का खतरनाक चेहरा हुआ करता था. लेकिन अब अपनी हिंसक जिंदगी छोड़कर एक डेयरी फार्म चलाने लगा है. आरती (जेनेलिया डिसूजा) और अपनी बेटी जिया (इनायत वर्मा) के साथ वह एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा है. वह चाहता है कि उसका अतीत हमेशा के लिए दफन हो जाए. लेकिन अपराध की दुनिया में ऐसा नहीं होता.

जब सिंडिकेट उसके परिवार को निशाना बनाता है, तो ईश्वर के सामने फिर से वही पुराना रास्ता खुल जाता है. वो कहता है- बेटी और बीवी ही उसकी दुनिया हैं, और अगर किसी ने उन्हें हाथ लगाया तो वह उसकी दुनिया उजाड़ देगा.

एक्टिंग

इमरान हाशमी अपने रोल में जबरदस्त हैं. उनका रफ एंड टफ लुक, बॉडी लैंग्वेज और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी उन्हें इस किरदार के लिए एकदम फिट बनाती है. बाप के किरदार में वो इमोशनल लगे है

इनायत वर्मा जिया के किरदार में जमी है. पूरी फ़िल्म उनके इर्द गिर्द घूमती है

जेनेलिया डिसूजा आरती के किरदार में अच्छी लगी है. इमरान हाशमी के साथ उनकी केमिस्ट्री जमी है. इसमें उनका रोल बहुत जबरदस्त है और क्लाइमेक्स में तो वह कमाल लगी हैं.

अपारशक्ति खुराना फिल्म में देसू नाम के मुख्य विलेन का किरदार निभाते हुए अपनी एक बिल्कुल अलग स्क्रीन इमेज पेश करते हैं.

डायरेक्शन

इसे आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है. वह कहानी को पूरी तरह कमर्शियल अंदाज में आगे बढ़ाते हैं. हरिद्वार वाले सीन फ़िल्म को बेहतर बनाते हैं.

म्यूजिक

म्यूजिक से जो उम्मीद थी, यह उस पर खरी नहीं उतरती. 'अफसाना बनाया आपने' गाना फिल्म में असरदार है, इसके अलावा कोई और गाना बाद में याद नहीं रहता.

कमियां

फिल्म फर्स्ट हाफ में स्लो लगती है, हालांकि सेकंड हाफ में इंटरेस्टिंग हो जाती है. यह फिल्म एक्शन थ्रिलर जॉनर में कुछ नया पेश नहीं करती. कहानी बहुत इमोशनल है लेकिन पुरानी लगती है. कहानी सुनने में अच्छी है लेकिन पर्दे पर इसे और बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था.

क्यों देखें

अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं तो इसे जरूर देख लें. जब इमरान अपने पूरे स्वैग में होते हैं, तो मनोरंजन का स्तर अपने आप बढ़ जाता है.

अगर आपको एक्शन पसंद है तो भी यह फिल्म देख सकते हैं. यह पूरी तरह इमरान हाशमी की फिल्म है और वह जानते हैं कि इसे अपने अंदाज में कैसे चलाना है.

रेटिंग: 3.5