विक्रांत मैसी ने चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी पर लुटाया प्यार, शेयर की स्पेशल फोटोज

विक्रांत मैसी ने चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी पर लुटाया प्यार

विक्रांत ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कई शानदार और अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी जिंदगी के बेहद खास पल कैद हैं. इसमें उनकी शादी के दिन से लेकर अब तक के स्पेशल मोमेंट्स की झलक है. विक्रांत ने अपनी पत्नी के लिए एक प्यारा और इमोशनल नोट शेयर किया. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी एनिवर्सरी मेरी ए1 फ्रॉम डे वन.' फैंस इस पोस्ट पर ढेर सारा प्यार और बधाइयां दे रहे हैं.

कहां हुई थी विक्रांत और शीतल की पहली मुलाकात?

बता दें, विक्रांत और शीतल साल 2015 में आई वेब सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के सेट पर मिले थे. इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से बातें करते, मुलाकातें करते प्यार हो गया था. सीरीज में शीतल ने विक्रांत की ऑनस्क्रीन वाइफ का रोल प्ले किया था. दोनों ही नहीं जानते थे कि एक्टिंग करते करते वे सच में एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे.

इस सीरीज के बाद विक्रांत और शीतल पांच साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे थे. इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया, साल 2019 में इन्होने सगाई की और फिर 2022 में हिमाचल प्रदेश में एक छोटे से निजी समारोह में शादी की. दोनों ने 7 फरवरी 2024 को अपने बेटे का वेलकंम किया. फिल्मों की बात करें तो इन दिनों विक्रांत 'ओ रोमियो' में नजर आ रहे हैं. इस रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है.