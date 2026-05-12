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एयरपोर्ट पर लगा सितारों का जमावड़ा, सनी देओल का दिखा स्वैग, परिणीती-तमन्ना ने भी लूटी महफिल
Bollywood Celebs Airport Look: सनी देओल, परिणीति चोपड़ा और तमन्ना भाटिया को आज एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान सेलेब्स काफी स्टाइलिश लुक में दिखें. पैपराजी ने उन्हें कैमरे में भी कैप्चर किया.
आए दिन कई सेलेब्स को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता हैं. इसी बीच आज सनी देओल, परिणीति चोपड़ा और तमन्ना भाटिया को स्पॉट किया गया. सितारों ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 12 May 2026 02:20 PM (IST)
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