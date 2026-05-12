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Bhooth Bangla BO: 'भूत बंगला' ने 26वें दिन की धमाकेदार कमाई, 161 करोड़ पहुंचा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'भूत बंगला' को रिलीज हुए 26 दिन हो गए हैं और फिल्म लगातार कमाई कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने 26वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 12 May 2026 10:33 PM (IST)
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अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने 160 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म को पहले दिन से ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं फिल्म ने 26वें दिन कितनी कमाई की है.

'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने चौथे मंगलवार को 1.60 करोड़ कमाए हैं. फिल्म को 4 हजार शोज मिले हैं. वहीं फिल्म को 16 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म का टोटल कलेक्शन 161.70 करोड़ कमा लिए हैं.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन 
फिल्म ने पेड प्रिव्यू में 3.75 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले दिन 12.25 करोड़ कमाए. दूसरे दिन 19 करोड़, तीसरे दिन 23 करोड़, चौथे दिन 6.75 करोड़, पांचवें दिन 8 करोड़, छठे दिन 6.15 करोड़, सातवें दिन 5.50 करोड़ कमाए.

फिल्म ने पहले हफ्ते में 84.40 करोड़ का बिजनेस किया. 

वहीं फिल्म ने आठवें दिन 5.75 करोड़, नौवें दिन 10.75 करोड़, दसवें दिन 12.50 करोड़, 11वें दिन 3.5 करोड़, 12वें दिन 4.3 करोड़, 13वें दिन 3.4 करोड़ और 14वें दिन 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 43.75 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 21.85 करोड़ का कलेक्शन किया.

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फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. वहीं प्रियदर्शन ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी फैंस को खूब एंटरटेन करती है. उन्होंने साथ में हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग जैसी फिल्में की हैं. सभी फिल्मों को बहुत प्यार मिला. 

वहीं भूत बंगला की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल और राजपाल यादव जैसे स्टार्स नजर आए हैं. वहीं फिल्म में तबु, वामिका गब्बी और मिथिला पालकर भी अहम रोल में हैं. फिल्म में वामिका गब्बी अक्षय कुमार के अपोजिट रोल में हैं. वहीं मिथिला पालकर उनकी बहन के रोल में नजर आई थीं.

Published at : 12 May 2026 10:33 PM (IST)
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