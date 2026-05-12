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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSarkar 3 Completed 9 Years: 'सरकार 3' के 9 साल हुए पूरे, जैकी श्रॉफ ने जाहिर की खुशी, याद किए पुराने दिन

Sarkar 3 Completed 9 Years: 'सरकार 3' के 9 साल हुए पूरे, जैकी श्रॉफ ने जाहिर की खुशी, याद किए पुराने दिन

Sarkar 3 Completed 9 Years: जैकी श्रॉफ ने 'सरकार 3' के 9 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर खास वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने फिल्म से जुड़ी यादें ताजा की.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 12 May 2026 08:13 PM (IST)
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बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो कहानी के साथ-साथ दमदार किरदारों और डायलॉग्स की वजह से भी लंबे समय तक फैंस के दिलों में बनी रहती हैं. ऐसी ही फिल्मों में शामिल है डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की 'सरकार' फ्रेंचाइजी... जिसने राजनीति, सत्ता और परिवार के संघर्ष को अलग अंदाज में पेश किया था. इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट 'सरकार 3' साल 2017 में रिलीज हुआ था और अब इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में अपने नौ साल पूरे कर लिए हैं.

जैकी श्रॉफ ने शेयर किया खास वीडियो

इस खास मौके पर फिल्म में अहम रोल निभाने वाले दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में 'सरकार 3' से जुड़े कई खास पल दिखाए गए. इस वीडियो में जैकी श्रॉफ अपने रोल माइकल वाल्या के अंदाज में नजर आए. वीडियो में उनके साथ अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेयी, अमित साध, सुप्रिया पाठक और रोहिणी हट्टंगड़ी समेत फिल्म के कई कलाकार दिखाई दिए. इनके अलावा, वीडियो में फिल्म के तनाव से भरे सीन भी शामिल रहे, जिन्होंने फैंस को एक बार फिर फिल्म की कहानी की याद दिला दी.

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Sarkar 3 Completed 9 Years: 'सरकार 3' के 9 साल हुए पूरे, जैकी श्रॉफ ने जाहिर की खुशी, याद किए पुराने दिन

जैकी श्रॉफ ने इस पोस्ट के जरिए फिल्म के नौ साल पूरे होने की खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, 'मैं 'सरकार 3' के नौ साल पूरे होने का जशन मना रहा हूं.'

इस वीडियो को और दमदार बनाने के लिए जैकी ने फिल्म में तनाव भरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाया.

कैसी थी ‘सरकार 3’ की कहानी?

'सरकार 3' की बात करें तो ये डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की मशहूर 'सरकार' फिल्म सीरीज का तीसरा पार्ट था. ये फिल्म 'सरकार राज' की कहानी को आगे बढ़ाती है. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर सुभाष नागरे उर्फ सरकार का किरदार निभाया था. फिल्म में यामी गौतम, मनोज बाजपेयी, अमित साध, रोनित रॉय और पराग त्यागी जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में थे. फिल्म की कहानी सत्ता, राजनीति और अंदरूनी टकराव के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें एक बड़े बिल्डर और सरकार के बीच संघर्ष दिखाया गया, जो आगे जाकर कई राजनीतिक और पारिवारिक विवादों में बदल जाता है.


Sarkar 3 Completed 9 Years: 'सरकार 3' के 9 साल हुए पूरे, जैकी श्रॉफ ने जाहिर की खुशी, याद किए पुराने दिन

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2005 में शुरू हुई थी ‘सरकार’ सीरीज

'सरकार' सीरीज की शुरुआत साल 2005 में हुई थी. पहली फिल्म को फैंस का जबरदस्त प्यार मिला था. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अभिषेक बच्चन, केके मेनन, कैटरीना कैफ, तनिषा मुखर्जी, सुप्रिया पाठक, और अनुपम खेर नजर आए थे. बताया जाता है कि ये फिल्म हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'द गॉडफादर' से इंस्पायर्ड थी. इसकी सफलता के बाद 'सरकार राज' और फिर 'सरकार 3' बनाई गई.

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Published at : 12 May 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Ram Gopal Varma Sarkar 3 Jackie Shroff
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