नानी की 'पैराडाइज' की रिलीज में देरी को लेकर मेकर्स ने किया रिएक्ट, री-शूट को लेकर भी दी सफाई

साउथ सुपरस्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' खबरों में बनी हुई है. पहले फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होनी थी. फिल्म का 'धुरंधर 2' के साथ क्लैश होने वाला था. लेकिन फरवरी में मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन कर दिया. और फिल्म की रिलीज डेट 21 अगस्त अनाउंस की गई. हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट के एक बार फिर से डिले होने की खबरें हैं. हालांकि, अब मेकर्स ने इन खबरों नकार दिया है. मेकर्स ने कहा कि फिल्म अगस्त में ही रिलीज होगी.

मेकर्स ने फिल्म को लेकर दिया अपडेट

मेकर्स ने पोस्ट कर लिखा, 'पिछले कुछ दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं कि पैराडाइज को लेकर कई बेसलेस अफवाहें उड़ रही हैं. हम ये साफ कर देते हैं कि पैराडाइज पहले दिन से ही पूरी क्लियरिटी से बनाई गई थी. फिल्म ठीक वैसे ही आगे बढ़ रही है जैसे प्लान की गई थी. 100 से ज्यादा शूटिंग डे कंप्लीट हो गए हैं. बाकी शेड्यूल प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है. बिना किसी देरी के चल रहा है.'

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Over the past few days, we’ve noticed several baseless rumors and irresponsible speculations being circulated about #TheParadise.



For clarity:



• #TheParadise was planned with absolute clarity from day one, and the film is progressing exactly as intended. Over 100 shooting days… https://t.co/kjP8VpgV9x — THE PARADISE (@TheParadiseOffl) May 12, 2026

आगे उन्होंने लिखा, 'अभी तक एक भी सिंगल री-शूट नहीं हुआ है. आगे भी फिल्म का कोई री-शूट प्लान नहीं है. फिल्म का हर स्टेज बारीकी और दृढ़ता के साथ पूरा किया गया है. जैसा फिल्म के बारे में सोचा गया है. हम सभी से रिक्वेस करते हैं कि वो केवल हमारे ऑफिशियल चैनलों के जरिए से जारी किए गए अपडेट्स पर ही विश्वास करें. फिल्म के बारे में जो भी जानकारी दी जाएगी वो हम सीधे तौर पर देंगे. पैराडाइज पूरी तरह से ट्रैक पर है. हम आगे वाली चीजों को लेकर एक्साइटेड है. फिल्म 21 अगस्त 2026 को ग्रैंड रिलीज होगी.'

बता दें कि नानी को पिछली बार 2024 में आई फिल्में Saripodhaa Sanivaaram और HIT में देखा गया. अब पैराडाइज में नानी नए अवतार में दिखेंगे. फिल्म में वो लंबे बाल और नोजपिन में नजर आएंगे.

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