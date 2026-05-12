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लेडी बॉस लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं तारा सुतारिया, ओवरसाइज्ड पैंट सूट में गजब लगीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज
Tara Sutaria Airport Look: तारा सुतारिया अपने स्टाइल और ग्लैमरस लुक की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं. हाल ही में वो एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जहां उनके स्टनिंग अंदाज पर हर कोई फिदा हो गया.
हर रोज कई सेलेब्स को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है. वहीं अब हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस का बेहद स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. उन्होंने पैप्स को एक से बढ़कर एक पोज दिए. अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.
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Published at : 12 May 2026 11:53 AM (IST)
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