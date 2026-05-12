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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलेडी बॉस लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं तारा सुतारिया, ओवरसाइज्ड पैंट सूट में गजब लगीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज

लेडी बॉस लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं तारा सुतारिया, ओवरसाइज्ड पैंट सूट में गजब लगीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज

Tara Sutaria Airport Look: तारा सुतारिया अपने स्टाइल और ग्लैमरस लुक की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं. हाल ही में वो एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जहां उनके स्टनिंग अंदाज पर हर कोई फिदा हो गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 May 2026 11:53 AM (IST)
Tara Sutaria Airport Look: तारा सुतारिया अपने स्टाइल और ग्लैमरस लुक की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं. हाल ही में वो एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जहां उनके स्टनिंग अंदाज पर हर कोई फिदा हो गया.

हर रोज कई सेलेब्स को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है. वहीं अब हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस का बेहद स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. उन्होंने पैप्स को एक से बढ़कर एक पोज दिए. अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपने स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनका स्टनिंग और क्लासी लुक ने सबका ध्यान खींच लिया.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपने स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनका स्टनिंग और क्लासी लुक ने सबका ध्यान खींच लिया.
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एयरपोर्ट पर तारा सुतारिया का ऑल-ब्लैक लुक देखने को मिला. उन्होंने बेहद स्टाइलिश और पावरफुल फॉर्मल आउटफिट पहना है.
एयरपोर्ट पर तारा सुतारिया का ऑल-ब्लैक लुक देखने को मिला. उन्होंने बेहद स्टाइलिश और पावरफुल फॉर्मल आउटफिट पहना है.
Published at : 12 May 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Tara Sutaria Tara Sutaria Airport Look

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