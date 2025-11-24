उदयपुर में हुई ग्रैंड वेडिंग जबरदस्त सुर्खियों में हैं. ये शादी अमेरिकी अरबपति रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी खबरों में बनी है. नेत्रा मंटेना की शादी वामसी गदिराजू के साथ हुई. इस शादी के फंक्श 4 दिन तक चले और 23 नवंबर को शादी हुई. शादी में केक कटिंग सेरेमनी में भी रखी गई. ये सेरेमनी जबरदस्त चर्चा में हैं. नेत्रा और वामसी ने व्हाइट कलर का केक काटा.

ऐसा केक कभी नहीं देखा होगा

उनका केक बहुत ग्रैंड था. ये पूरा व्हाइट कलर का था और किसी महल से कम नहीं लग रहा था. सोशल मीडिया पर हर कोई पूछ रहा था कि ये केक है या कोई महल. केक पर हाथी और शेर भी बने थे. इसी के साथ सफेद फूलों से इसे डेकोरेट किया गया था. इतना बड़ा केक देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई शॉक्ड है.

View this post on Instagram A post shared by Udaipur Update (@udaipurupdates)

उदयपुर शादी में बॉलीवुड सितारों का लगा जमावड़ा

इस शादी के फंक्शन 20 नंवबर से शुरू हुए थे. डीजे नाइट, मेहंदी, संगीत जैसे ग्रैंड इवेंट हुए. फंक्शन में कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे. कृति सेनन, शाहिद कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, रणवीर सिंह, नोरा फतेही, माधुरी दीक्षित, करण जौहर जैसे कई बड़े स्टार्स इस शादी का हिस्सा बने. साउथ सुपरस्टार राम चरण भी इस फंक्शन का हिस्सा बने. वहीं माधुरी दीक्षित का डांस परफॉर्मेंस काफी वायरल हुआ था.

जेनिफर लोपेज की परफॉरमेंस वायरल

इसके अलावा इस फंक्शन में अमेरिकन सिंगर जेनिफर लोपेज भी नजर आईं. जेनिफर ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. उनकी परफॉर्मेंस की हर चरफ चर्चा हो रही है. खबरें हैं कि उन्होंने इस परफॉर्मेंस के लिए 17 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. जेनिफर का एथनिक अंदाज भी काफी वायरल है. उन्होंने रेडीमेड साड़ी पहनी हुई थी. साथ ही हैवी जूलरी के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया था.