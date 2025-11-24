भारतीय-अमेरिकी अरबपति रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी खबरों में बनी है. उनकी शादी 23 नवंबर को थी. ये ग्रैंड वेडिंग उदयपुर में हुई. इस शादी के फंक्शन 4 दिन तक चले. 20 नवंबर को फंक्शन की शुरुआत हुई. 20 को डीजे नाइट थी. फिर 21 और 22 को मेहंदी और संगीत सेरेमनी हुई. 23 नवंबर को शादी की रस्में हुईं.

जेनिफर लोपेज की धमाकेदार परफॉर्मेंस

नेत्रा मंटेना की शादी वामसी गादिराजू के साथ हुई थी. इस शादी में बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स शामिल हुए. इसके अलावा अमेरिकन सिंगर जेनिफर लोपेज ने भी अपनी परफॉर्मेंस से जान डाल दी. जेनिफर की परफॉर्मेंस के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. उन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस से आग लगा दी. ऐसे में हर तरफ चर्चा है कि आखिर जेनिफर ने इस परफॉर्मेंस के लिए कितना चार्ज किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेनिफर ने उदयपुर में हुई इस ग्रैंड वेडिंग के लिए 17 करोड़ रुपये चार्ज किए.

बॉलीवुड सेलेब्स ने कितना किया चार्ज?

इसके अलावा एक्टर शाहिद कपूर और रणवीर सिंह के 3-4 करोड़ रुपये चार्ज करने की खबरें हैं. वहीं खबरें हैं कि नोरा फतेही ने इस फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. वहीं कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडिस करण जौहर, जाह्नवी कपूर ने 1-2 करोड़ पर पर्सन चार्ज किए हैं.

इसके अलावा एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने भी इस शादी में परफॉर्म किया. उन्होंने फिल्म देवदास के गाने डोला रे डोला पर डांस किया. सोशल मीडिया पर उनके परफॉर्मेंस के वीडियोज वायरल हैं. नेत्रा और वामसी के वेडिंग लुक भी वायरल हैं. नेत्रा ने रेड कलर का लेस वाला खूबसूरत सा लहंगा पहना. इसके अलावा वामसी ने व्हाइट कलर की शेरवानी कैरी की. दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे. उनकी शादी का केक भी बहुत वायरल है. ये केक किसी महल से कम नहीं था. व्हाइट कलर का महर जैसा केक, जिसमें हाथी, शेर बने थे और फूलों से डेकोरेशन थीं.