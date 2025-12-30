'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में

Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में

Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अब भी दमदार कलेक्शन कर रही है. जबकि 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 'मार्क' और 'वृषभ' समेत बाकी फिल्मों का बुरा हाल है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 30 Dec 2025 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

बड़े पर्दे पर इस समय कई फिल्में लगी हैं जिनमें बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्में तक शामिल हैं. हालांकि 'धुरंधर' के तूफान के आगे बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं. 'धुरंधर' अब तक बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. जबकि 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 'मार्क', अखंडा 2 और 'वृषभ' समेत बाकी फिल्में पाई-पाई की मोहताज हो गई हैं.

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 26

  • रणवीर सिंह स्टारर स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2026 को रिलीज हुई थी.
  • रिलीज के बाद से ये फिल्म अब तक लगातार बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कलेक्शन कर रही है.
  • सैकनिल्क के मुताबिक 25 दिन में 'धुरंधर' ने बारतीय बॉक्स ऑफिस पर 741.90 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • वहीं 26वें दिन भी फिल्म अब तक (रात 11 बजे) 11.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

  • रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
  • हालांकि 'धुरंधर' के आगे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म पिटती नजर आ रही है.
  • 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 5 दिनों में महज 25.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
  • वहीं 6ठे दिन भी फिल्म अब तक (रात 11 बजे) 1.75 करोड़ रुपए ही कमा पाई है.

'अखंडा 2: तांडवम्' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19

  • नंदमुरी बालाकृष्ण 'अखंडा 2: तांडवम्' 12 दिसंबर 2025 को बड़े पर्दे पर आई थी.
  • फिल्म अब तक सिनेमाघरों में लगी हुई है और ठीक-ठाक कमाई कर रही है.
  • 'अखंडा 2: तांडवम्' ने 18 दिनों में 91.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
  • अब 19वें दिन भी फिल्म (रात 11 बजे) 31 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है.

'मार्क' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

  • किच्चा सुदीप स्टारर फिल्म 'मार्क' 25 दिसंबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
  • हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल करती नजर नहीं आ रही है.
  • 'मार्क' ने 5 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 19.55 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी.
  • 6ठे दिन भी किच्चा सुदीप ने अब तक (रात 11 बजे) महज 90 लाख रुपए ही बटोर पाई है.

'वृषभ' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 

  • मोहनलाल स्टारर फिल्म 'वृषभ' भी 'धुरंधर' की सुनामी में गुमनाम होती दिख रही है.
  • फिल्म ने 5 दिनों में दुनिया भर में बस 1.94 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 30 Dec 2025 07:55 PM (IST)
Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Vrussabha Box Office Collection
पर्सनल कार्नर

