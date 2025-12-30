'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में

एक्सप्लोरर
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अब भी दमदार कलेक्शन कर रही है. जबकि 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 'मार्क' और 'वृषभ' समेत बाकी फिल्मों का बुरा हाल है.
बड़े पर्दे पर इस समय कई फिल्में लगी हैं जिनमें बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्में तक शामिल हैं. हालांकि 'धुरंधर' के तूफान के आगे बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं. 'धुरंधर' अब तक बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. जबकि 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 'मार्क', अखंडा 2 और 'वृषभ' समेत बाकी फिल्में पाई-पाई की मोहताज हो गई हैं.
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 26
- रणवीर सिंह स्टारर स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2026 को रिलीज हुई थी.
- रिलीज के बाद से ये फिल्म अब तक लगातार बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कलेक्शन कर रही है.
- सैकनिल्क के मुताबिक 25 दिन में 'धुरंधर' ने बारतीय बॉक्स ऑफिस पर 741.90 करोड़ रुपए कमाए थे.
- वहीं 26वें दिन भी फिल्म अब तक (रात 11 बजे) 11.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6
- रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
- हालांकि 'धुरंधर' के आगे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म पिटती नजर आ रही है.
- 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 5 दिनों में महज 25.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
- वहीं 6ठे दिन भी फिल्म अब तक (रात 11 बजे) 1.75 करोड़ रुपए ही कमा पाई है.
'अखंडा 2: तांडवम्' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19
- नंदमुरी बालाकृष्ण 'अखंडा 2: तांडवम्' 12 दिसंबर 2025 को बड़े पर्दे पर आई थी.
- फिल्म अब तक सिनेमाघरों में लगी हुई है और ठीक-ठाक कमाई कर रही है.
- 'अखंडा 2: तांडवम्' ने 18 दिनों में 91.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
- अब 19वें दिन भी फिल्म (रात 11 बजे) 31 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है.
'मार्क' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6
- किच्चा सुदीप स्टारर फिल्म 'मार्क' 25 दिसंबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
- हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल करती नजर नहीं आ रही है.
- 'मार्क' ने 5 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 19.55 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी.
- 6ठे दिन भी किच्चा सुदीप ने अब तक (रात 11 बजे) महज 90 लाख रुपए ही बटोर पाई है.
'वृषभ' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6
- मोहनलाल स्टारर फिल्म 'वृषभ' भी 'धुरंधर' की सुनामी में गुमनाम होती दिख रही है.
- फिल्म ने 5 दिनों में दुनिया भर में बस 1.94 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम', 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ 'दिल्ली जन विश्वास बिल', अब व्यापारियों को छोटे अपराधों से मिलेगी राहत
विश्व
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
साउथ सिनेमा
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL