एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने दीपिका पादुकोण को फिल्म स्पिरिट में रिप्लेस किया है. संदीप रेड्डी वांगा फिल्म स्पिरिट बना रहे हैं. संदीप और दीपिका के बीच मनमुटाव की खबरें आईं. खबरें थीं कि दीपिका फीस हाइक, 7 घंटे की शिफ्ट की डिमांड कर रही थीं. इसके बाद दीपिका को फिल्म से बाहर कर दिया गया और तृप्ति को कास्ट किया गया. तृप्ति की कास्टिंग की ऑफिशियल अनाउंमेंट भी संदीप रेड्डी वांगा ने की.

अब तृप्ति डिमरी दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में आ गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक किया है, जिसमें दीपिका के खिलाफ निगेटिव पीआर और झूठी धारणा के बारे में लिखा था.





दीपिका के सपोर्ट में तृप्ति डिमरी

वीडियो में सेलिब्रिटी साड़ी ड्रेपर डॉली जैन बता रही हैं कि कैसे दीपिका ने नंगे पैर गोलियों की रासलीला राम लीला में नागाड़ा संग ढोल बाजे पर डांस किया था. उस वक्त उनके पैरों से खून निकलने लगा था, पैर सूज गए थे क्योंकि उन्होंने 30 किलो का हैवी लहंगा पहना था और कोरियोग्राफी भी इंटेंस थी. इस वीडियो पर कैप्शन लिखा है- दीपिका पादुकोण कभी भी अनप्रोफेशनल नहीं हो सकती हैं, जो कि लोग उन्हें बनाने की कोशिश में लगे हैं.

कल्कि 2 से भी निकाला गया था बाहर

बता दें कि दीपिका पादुकोण को हाल ही में साउथ की दो फिल्मों से निकाला गया है. स्पिरिट के बाद उन्हें फिल्म कल्कि 2 से भी बाहर किया गया. कल्कि के पहले पार्ट में दीपिका पादुकोण नजर आई थीं. लेकिन अब दूसरे पार्ट का वो हिस्सा नहीं हैं. मेकर्स ने खुद इसकी अनाउंसमेंट की थी.

मेकर्स ने लिखा था, 'दीपिका पादुकोण अब कल्कि 2898 एडी के दूसरे पार्ट का हिस्सा नहीं हैं. हमारे रास्ते अलग हो गए हैं. पहली फिल्म की लंबी जर्नी के बाद हमारी अब उनके साथ पार्टनरशिप नहीं बन पा रही है. कल्कि जैसी फिल्म कमिटमेंट मांगती है. हम दीपिका के लिए अच्छे भविष्य की कामना करते हैं.