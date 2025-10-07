रणबीर कपूर की एनिमल जब 2023 में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया था. फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फिल्म में रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को पसंद किया गया. फिल्म में बाप-बेटे की कहानी पर फोकस किया गया था. अनिल कपूर पिता के रोल में थे. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी.

इस फिल्म में बॉबी देओल ने 15 मिनट का कैमियो रोल प्ले किया था. उनके कैरेक्टर का नाम अबरार हक था. बॉबी देओल का कैरेक्टर ऐसा था जो बोल नहीं सकता था. लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि हर तरफ बॉबी के रोल की चर्चा हुई. बॉबी के फैंस कहने लगे कि उन्होंने रणबीर को ओवरशैडो किया.

बॉबी देओल ने की रणबीर की तारीफ

अब बॉबी ने इस पर रिएक्ट किया. फिल्मीज्ञान से बातचीत में उन्होंने कहा, 'ओवरशैडो जैसा कुछ नहीं है. अगर रणबीर को 3 घंटे संभालने थे, तो मुझे सिर्फ 15 मिनट संभालने थे. अगर रणबीर वो 4 घंटे नहीं संभाल पाता तो मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती.'

आगे उन्होंने रणबीर की तारीफ करते हुए कहा, 'रणबीर ने जिस तरह से कैरेक्टर परफॉर्म किया ये इसीलिए हुआ. अगर रणबीर ने सही नहीं किया होता तो मेरी एंट्री का इतना मतलब नहीं होता. एक्शन फिल्म में ड्रामा तभी चलता है जब आपका हीरो और विलेन दोनों स्ट्रॉन्ग हों. दोनों को अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरुआत से ही पता हो कि कौन जीतने वाला है. तो फिर फन नहीं होता है.'

कब आएगी एनिमल पार्क 2?

बता दें कि एनिमल की सक्सेस के बाद मेकर्स फिल्म का पार्ट 2 भी लाने वाले हैं. एनिमल की रिलीज को लेकर रणबीर ने कहा था, 'एनिमल पार्क 2027 में शुरू होनी चाहिए. मेरी और संदीप की आईडिया, कैरेक्टर, म्यूजिक को लेकर बातचीत हुई है. ये क्रेजी है. मैं सेट पर होने का इंतजार कर रहा हूं.'