हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडये दोनों बच्चे आज हैं बॉलीवुड के बड़े स्टार, सुहाना, आर्यन, खुशी सारे स्टारकिड्स को पछाड़ा, पहचाना?

ये दोनों बच्चे आज हैं बॉलीवुड के बड़े स्टार, सुहाना, आर्यन, खुशी सारे स्टारकिड्स को पछाड़ा, पहचाना?

Ananya Panday And Ahaan Panday: बॉलीवुड में पांडे फैमिली के सितारे अनन्या और अहान ने अपने टैलेंट से कई स्टारकिड्स को पछाड़ा है. आज दोनों भाई-बहन बॉलीवुड के टॉप यंग स्टार्स में गिने जाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Sep 2025 02:37 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में स्टारकिड्स की एंट्री हमेशा सुर्खियों में रहती है. कभी सुहाना खान और खुशी कपूर अपने डेब्यू को लेकर चर्चा में रहती हैं तो कभी आर्यन खान अपने प्रोजेक्ट्स से खबरों में रहते हैं. लेकिन इन सबके बीच अब पांडे फैमिली के सितारे छा गए हैं. अनन्या पांडे और अहान पांडे के आगे बाकी स्टारकिड्स फीके पड़ते हैं.

कौन हैं ये क्यूट बच्चे
अनन्या की मां भावना पांडे ने एक फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. जिसमें अनन्या और अहान एक दूसरे के साथ नजर आ रहें हैं, ये दोनों के बचपन की तस्वीर है, जिसमें अनन्या और अहान बेहद ही क्यूट लग रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhavana Pandey (@bhavanapandey)

अनन्या पांडे पहले ही अपनी फिल्मों से खुद को साबित कर चुकी हैं और अब उनके भाई अहान पांडे ने भी अपनी पॉपुलैरिटी और डेब्यू प्रोजेक्ट्स से बाकी स्टारकिड्स को पीछे छोड़ दिया है. दोनों भाई-बहन आज बॉलीवुड के टॉप यंग स्टारकिड्स में गिने जाते हैं.

फिल्म 'सैयारा' ने दिलाई पहचान
अहान पांडे ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत यशराज फिल्म्स की 'सैयारा' फिल्म से की, और अपने पहले ही प्रोजेक्ट से उन्होंने फैंस का ध्यान खींचा. फिल्म को बॉक्स आॉफिस पर भी काफी अच्छा रिस्पॉस मिला. इस फिल्म ने अहान को तुरंत ही इंडस्ट्री में पहचान दिलाई और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा दी. अहान पांडे ने पहली ही फिल्म सैयारा से ये साबित कर दिया है कि वह इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकने के इरादे से आए हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by adidas India (@adidasindia)

कई फिल्म को पीछे छोड़ा
अहान की पहली फिल्म ने पहले ही दिन हाउसफुल 5 से लेकर सितारे जमीन पर और रेड 2 जैसी फिल्मों को कमाई में पीछे छोड़ दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'सैयारा' के लिए अहान ने इतनी फीस ली है, जितनी रणबीर से लेकर करीना तक बड़े-बड़े सितारों ने अपनी पहली फिल्म के लिए नहीं ली थी.

बॉलीवुड की टॉप यंग हीरोइनों में से एक हैं अनन्या पांडे
अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 2019 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2  से की थी, जिसने उन्हें तुरंत फैंस के बीच पहचान दिलाई. इसके बाद उनकी हिट फिल्मों जैसे ‘पति पत्नी और वो’  और ‘ड्रीम गर्ल 2’ ने उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को और भी मजबूत किया. अनन्या अपनी ग्लैमरस लुक्स और नैचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं और सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी शानदार है. अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर, अनन्या ने बाकी यंग स्टारकिड्स को पीछे छोड़ते हुए बॉलीवुड में खुद को टॉप यंग हीरोइनों में शामिल किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

ये भी पढ़ें: 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में 15 करोड़ के आरोप के खिलाफ कोर्ट जाएंगी शिल्पा शेट्टी, वकील ने कही ये बात

और पढ़ें
Published at : 26 Sep 2025 02:37 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan KHUSHI KAPOOR Ananya Panday Ahaan Panday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Can you drive a pick up truck in India? Hilux review | Auto Live
Rohini Acharya Kidney Donation: Tejashwi Yadav का बहन Rohini पर बड़ा बयान, 'कुर्बानी' पर सवाल गलत
Bihar NDA: Nitish Kumar के नाम पर मुहर, Pradhan का बड़ा बयान
Bihar Women Employment Scheme: 75 लाख महिलाओं को ₹10,000, CM रोजगार योजना शुरू
Women Empowerment: बिहार में महिलाओं को मिली 'सुरक्षा', RJD राज का 'खौफ' खत्म!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
यूटिलिटी
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
ट्रेंडिंग
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget