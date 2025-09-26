बॉलीवुड में स्टारकिड्स की एंट्री हमेशा सुर्खियों में रहती है. कभी सुहाना खान और खुशी कपूर अपने डेब्यू को लेकर चर्चा में रहती हैं तो कभी आर्यन खान अपने प्रोजेक्ट्स से खबरों में रहते हैं. लेकिन इन सबके बीच अब पांडे फैमिली के सितारे छा गए हैं. अनन्या पांडे और अहान पांडे के आगे बाकी स्टारकिड्स फीके पड़ते हैं.

कौन हैं ये क्यूट बच्चे

अनन्या की मां भावना पांडे ने एक फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. जिसमें अनन्या और अहान एक दूसरे के साथ नजर आ रहें हैं, ये दोनों के बचपन की तस्वीर है, जिसमें अनन्या और अहान बेहद ही क्यूट लग रहे हैं.

अनन्या पांडे पहले ही अपनी फिल्मों से खुद को साबित कर चुकी हैं और अब उनके भाई अहान पांडे ने भी अपनी पॉपुलैरिटी और डेब्यू प्रोजेक्ट्स से बाकी स्टारकिड्स को पीछे छोड़ दिया है. दोनों भाई-बहन आज बॉलीवुड के टॉप यंग स्टारकिड्स में गिने जाते हैं.

फिल्म 'सैयारा' ने दिलाई पहचान

अहान पांडे ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत यशराज फिल्म्स की 'सैयारा' फिल्म से की, और अपने पहले ही प्रोजेक्ट से उन्होंने फैंस का ध्यान खींचा. फिल्म को बॉक्स आॉफिस पर भी काफी अच्छा रिस्पॉस मिला. इस फिल्म ने अहान को तुरंत ही इंडस्ट्री में पहचान दिलाई और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा दी. अहान पांडे ने पहली ही फिल्म सैयारा से ये साबित कर दिया है कि वह इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकने के इरादे से आए हैं.

कई फिल्म को पीछे छोड़ा

अहान की पहली फिल्म ने पहले ही दिन हाउसफुल 5 से लेकर सितारे जमीन पर और रेड 2 जैसी फिल्मों को कमाई में पीछे छोड़ दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'सैयारा' के लिए अहान ने इतनी फीस ली है, जितनी रणबीर से लेकर करीना तक बड़े-बड़े सितारों ने अपनी पहली फिल्म के लिए नहीं ली थी.



बॉलीवुड की टॉप यंग हीरोइनों में से एक हैं अनन्या पांडे

अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 2019 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से की थी, जिसने उन्हें तुरंत फैंस के बीच पहचान दिलाई. इसके बाद उनकी हिट फिल्मों जैसे ‘पति पत्नी और वो’ और ‘ड्रीम गर्ल 2’ ने उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को और भी मजबूत किया. अनन्या अपनी ग्लैमरस लुक्स और नैचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं और सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी शानदार है. अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर, अनन्या ने बाकी यंग स्टारकिड्स को पीछे छोड़ते हुए बॉलीवुड में खुद को टॉप यंग हीरोइनों में शामिल किया.

