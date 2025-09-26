सलमान खान vs आमिर खान: कौन है ज्यादा अमीर? बॉलीवुड के दोनों सुपरस्टार्स की नेटवर्थ जानें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान vs आमिर खान: कौन है ज्यादा अमीर? बॉलीवुड के दोनों सुपरस्टार्स की नेटवर्थ जानें

Salman Khan Vs Aamir Khan Net Worth: सलमान खान और आमिर खान दोनों ही बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दौलत में मामले में इनमें से कौन आगे है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Sep 2025 12:11 PM (IST)
सलमान खान और आमिर खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. दोनों ने ही अपने करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और दर्शको के दिलों में जगह बनाई है. जहां सलमान खान हिंदी सिनेमा के ‘भाईजान’ हैं तो वहीं आमिर खान ‘मिस्टर परफेक्शिनस्ट के नाम से फेमस हैं’. इस जोडी ने साथ में क्लट कॉमेडी फिल्म ‘अंदाज अपना अप’ना भी की थी जो खूब हिट रही थी.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान और आमिर खान में से कौन ज्यादा अमीर है और किसकी नेटवर्थ ज्यादा है. चलिए यहां हम इस रिपोर्ट में बताते हैं.

सलमान खान की कितनी है नेटवर्थ
'बॉलीवुड के टाइगर' और 'भाईजान' के नाम से मशहूर सलमान का करियर तीन दशक से ज्यादा लंबा है और उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें से कई ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है. फिल्मों के अलावा सलमान खान टीवी के भी हाईएस्ट पेड होस्ट हैं. वे एंटरप्रेन्योर भी हैं. वे अपनी चैरिटी संस्था, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिये मानवीय कार्यों को भी खूब सपोर्ट करते हैं.

  • वहीं सलमान खान की नेटवर्थ की बात करें तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया और पब्लिकली अवेलेबल डाटा के मुताबिक सलमान खान की कुल संपत्ति 2,900 करोड़ रुपये है.
  • फोर्ब्स के मुताबिक सलमान खान एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.
  • सलमान खान छोटे पर्दे के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस को होस्ट करने की मोटी फीस वसूलते हैं.  बता दें कि सुपरस्टार बिग बॉस 19 को 15 हफ्ते तक होस्ट करने के लिए कुल 150 करोड़ रुपये फीस वसूल रहे हैं.
  • यानी सलमान खान बिग बॉस 19 से हर हफ्ते तकरीबन 10 करोड़ फीस चार्ज कर रहे हैं.
  • सलमान खान एक अभिनेता-निर्माता हैं, उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है एसकेएफ (सलमान खान फिल्म्स) है.
  • एसकेएफ की बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों में बजरंगी भाईजान और चिल्लर पार्टी शामिल हैं. उनका एक कपड़ों का ब्रांड, बीइंग ह्यूमन, भी है.

 

 
 
 
 
 
आमिर खान की कितनी है नेटवर्थ
आमिर खान बालीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं. 3 इडियट्स से लेकर दंगल तक उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं. हाल ही में एक्टर सितारे जमीन पर में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. बता दें कि सुपरस्टार देश के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक हैं. साथ ही वे उन चंद सेलेब्रिटीज़ में से एक हैं जो अपनी फ़िल्मों से मिलने वाले मुनाफ़े में हिस्सा के अलावा मोटी रकम भी लेते हैं.

  • फर्स्ट पोस्ट और पब्लिकली अवेलेबल डाटा के मुताबिक  आमिर खान की नेटवर्थ 1,862 करोड़ रुपये है.
  • फोर्ब्स के अनुसार, खान एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपये से लेकर 275 करोड़ रुपये तक की फीस लेते हैं.
  • बॉलीवुड सुपरस्टार ने प्रोडक्शन में भी कदम रखा है आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत, उनकी कमर्शियली सफल और क्रिटिक्स द्वारा सराही गई  फिल्मों में लगान, तारे ज़मीन पर और हाल ही में आई लापता लेडीज़ शामिल हैं,


सलमान खान vs आमिर खान: कौन है ज्यादा अमीर? बॉलीवुड के दोनों सुपरस्टार्स की नेटवर्थ जानें

 

 

Published at : 26 Sep 2025 12:10 PM (IST)
Aamir Khan SALMAN KHAN
