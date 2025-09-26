बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही हैं. 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में आए दिन कुछ न कुछ अपडेट आते रहते हैं. कुछ सही होते हैं तो कुछ फर्जी होते हैं. अब फेक खबरों के खिलाफ शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला लिया है. इसकी जानकारी उनके वकील प्रशांत पाटिल ने दी है.

कोर्ट जाएंगी शिल्पा शेट्टी

शिल्पा के वकील ने कहा है कि 'हाल ही में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह खबर चलाई गई कि शिल्पा शेट्टी ने करीब 10 साल पहले अपने पति राज कुंद्रा से 15 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे, जिसकी जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है.' वकील प्रशांत पाटिल ने साफ शब्दों में कहा कि यह जानकारी पूरी तरह से फर्जी, भ्रामक और बदनाम करने की नीयत से फैलाई गई है. उन्होंने कहा कि 'मेरी मुवक्किल शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने ऐसा कोई पैसा कभी प्राप्त नहीं किया है. यह खबरें जानबूझकर छापी जा रही हैं ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके.'

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग के खिलाफ उनके मुवक्किल अब कानूनी कार्रवाई करेंगे. इसके तहत फर्जी खबरें छापने वाले मीडिया हाउसेज़ और पोर्टल्स पर फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मामले दर्ज किए जाएंगे.

वकील प्रशांत पाटिल ने कहा- 'हम हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते आए हैं और आगे भी करेंगे. लेकिन बेबुनियाद और मानहानिकारक लेखों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह की खबरें मेरी मुवक्किल के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं.'

उन्होंने यह भी बताया कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा अब इस मानहानि अभियान के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं. साथ ही, जिन भी ऑनलाइन पोर्टल्स या अखबारों ने बिना सत्यापन के इस तरह की झूठी खबरें प्रकाशित की हैं, उन्हें कोर्ट में इसके परिणाम भुगतने होंगे.

