प्रभास की फिल्म द राजा साब को लेकर फैंस में काफी क्रेज था. लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, ये क्रेज धरा का धरा रह गया. फिल्म को अच्छे रिव्यूज नहीं मिले. पहले दिन तो फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली, लेकिन दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 50 परसेंट कमी देखने को मिली.

द राजा साब का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 25.05 करोड़ की कमाई की है. फिल्म ने तेलुगू में 19.75 करोड़, हिंदी में 5 करोड़, तमिल में 15 लाख, कन्नड़ में 10 लाख, मलयालम में 5 लाख रुपये की कमाई की है. फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. लेकिन अगर फिल्म दूसरे दिन 25.05 करोड़ कमाती है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 87.95 करोड़ हो गया है.

बता दें कि फिल्म ने पेड प्रिव्यूज से 9.15 करोड़ की कमाई की थी. वहीं पहले दिन 53.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. पहले दिन तेलुगू में 47.15 करोड़, हिंदी में 6 करोड़, तमिल में 40 लाख, कन्नड़ में 10 लाख और मलयालम में 10 लाख कमाए थे.

द राजा साब बिग बजट फिल्म है. बॉलीवुड शादी के मुताबिक, फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये है. इतने बड़े बजट की फिल्म का दूसरे दिन कमाई में 50 परसेंट की गिरावट आना फिल्म के आगे के लिए ठीक नहीं है. ऐसे में फिल्म बजट निकाल भी पाएगी ये प्रभास की फिल्म के लिए कड़ी चुनौती होने वाली है.

फिल्म में नजर आ रहे ये स्टार्स

मालूम हो कि इस फिल्म में प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, बोमन ईरानी और रिद्धि कुमार जसे स्टार्स अहम रोल में हैं. फिल्म को Maruthi ने डायरेक्ट किया है. पीपल मीडिया फैक्ट्री ने इसे प्रोड्यूस किया है.

द राजा साब के साथ थिएटर में इक्कीस, धुरंधर, लालो जैसे फिल्में भी लगी हैं. धुरंधर जहां 1 महीने बाद भी अच्छा कमा रही है. वहीं लालो 2025 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली फिल्म है.