हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड

SSKTK Box Office Day 1: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन उड़ाया गर्दा, 26 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को दी मात, ये रिकॉर्ड भी बनाया

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari BO Day 1: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को रिलीज के पहले दिन दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसी के साथ इसकी शुरुआत अच्छी हुई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 03 Oct 2025 07:39 AM (IST)
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को 'दशहरा' और गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. इस फिल्म में वरुण धवन के साथ जाह्नवी कपूर नज़र आ रही हैं. दोनों इससे पहले 'बवाल' में साथ काम कर चुके हैं. फिल्म में रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा ​​भी हैं और इसका निर्देशन शशांक खेतान ने किया है. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा: चैप्टर 1' के साथ क्लैश करना पड़ा है. दोनों फिल्मों की ओपनिंग डे कलेक्शन में काफी अंतर है. चलिए यहां जानते हैं 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया है?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन कितनी की कमाई?
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को दशहरा की छुट्टी का फायदा मिला है और इसी के साथ इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है. गौरतलब है कि एक्शन और बड़ी फिल्मों के दौर में, 'सैयारा' जैसी रोमांटिक फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने सिनेमाघरों में फिर से रोमांटिक कॉमेडी के लिए रास्ता बना दिया है. कोविड के बाद सबसे लंबे समय तक, लोग सोचने लगे थे कि रोमांटिक कॉमेडी अब केवल ओटीटी के लिए हैं और बड़े पर्दे के लिए नहीं, लेकिन 'सैयारा' ने इसे तोड़ दिया.

इसलिए, उस लिहाज से, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने एक अच्छी शुरुआत है, हालांकि, ये सैयारा के 20 करोड़ रुपये की ओपनिंग डे कलेक्शन को छू नहीं पाई है. फिर भी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वीकेंड में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के कलेशन में इजाफा होने की पूरी उम्मीद है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ शानदार ओपनिंग की है.
  • हालांकि ये शुरुआती आंक़ड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने बनाया ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली रोमांटिक फिल्म बन गई है. इसने परम सुंदरी से लेकर भूल चूक माफ, सनम तेरी कसम री रिलीज को मात दी है. चलिए यहां साल 2025 की टॉप ओपनिंग करने वाली फिल्मों का कलेक्शन जानते हैं.

  • सैयारा- 21 करोड़ रुपये
  • सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी- 9.25 करोड़ रुपये
  • परम सुंदरी- 7.37 करोड़
  • भूल चूक माफ- 7.20 करोड़
  • सनम तेरी कसम री-रिलीज- 4.5 करोड़
  • मेट्रो इन दिनों- 4.05 करोड़

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'  ने पहले दिन 26 फिल्मों को दी मात
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'  ने पहले दिन साल 2025 की कई फिल्मों के ओपनिंड डे कलेक्शन को भी मात दी है. इनमें होमबाउंड (30 लाख रुपये), द बंगाल फाइल्स (1.85 करोड़ रुपये), परम सुंदरी (7.37 करोड़ रुपये), सन ऑफ सरदार 2 (7.25 करोड़ रुपये), धड़क 2 (3.65 करोड़ रुपये), निकिता रॉय (22 लाख रुपये), मालिक (4.02 करोड़ रुपये) आंखों की गुस्ताखियां (35 लाख रुपये), मेट्रो इन दिनों (4.05 करोड़ रुपये) मां (4.93 करोड़ रुपये), भूल चूक माफ (7.20 करोड़ रुपये)

केसरी वीर (25 लाख रुपये), कंपकंपी (26 लाख रुपये), द भूतनी (1.19 करोड़ रुपये) फुले (15 लाख रुपये) ग्राउंड जीरो (1.20 करोड़ रुपये) केसरी चैप्टर 2 (7.84 करोड़ रुपये) द डिप्लोमैट (4.03 करोड़ रुपये), क्रेजी (1.10 करोड़ रुपये) सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव (50 लाख रुपये), मेरे हसबैंड की बीवी (1.75 करोड़ रुपये), बैडएस रवि कुमार (3.52 करोड़ रुपये) लवयापा (1.25 करोड़ रुपये) देवा (5.78 करोड़ रुपये) आजाद (1.50 करोड़ रुपये), फतेह (2.61 करोड़ रुपये) शामिल हैं. 

 

Published at : 03 Oct 2025 07:26 AM (IST)
Sanya Malhotra Janhvi Kapoor Varun Dhawan Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
Embed widget