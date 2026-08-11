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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल या इमरान हाशमी, रईसी में कौन आगे? जानें किसके पास है ज्यादा दौलत

सनी देओल या इमरान हाशमी, रईसी में कौन आगे? जानें किसके पास है ज्यादा दौलत

Sunny Deol vs Emraan Hashmi Net Worth: 14 अगस्त को सनी देओल की 'बंटवारा 1947' और इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' सिनेमाघरों में रिलीज होंगी. ऐसे में जानिए रईसी के मामले में सनी और इमरान में कौन आगे है?

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 11 Aug 2026 02:51 PM (IST)
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14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है. एक तरफ जहां सनी देओल अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' के साथ सिनेमाघरों में दस्तक दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी अपनी आइकॉनिक फिल्म के सीक्वल 'आवारापन 2' के साथ दर्शकों के सामने होंगे. दोनों ही स्टार्स अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी रईसी के लिए भी जाने जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सनी देओल और इमरान हाशमी में से कौन ज्यादा अमीर है और किसके पास कितनी संपत्ति है.

कितनी है इमरान हाशमी की नेटवर्थ?
इमरान हाशमी बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं. 'आवारापन 2' एक्टर काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान हाशमी की नेट वर्थ लगभग 105 करोड़ रुपये है. इमरान हाशमी एक फिल्म के लिए करीब 6 से 15 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. फिल्मों के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन हाउस और इवेंट्स के जरिए कमाई करते हैं.  

सनी देओल या इमरान हाशमी, रईसी में कौन आगे? जानें किसके पास है ज्यादा दौलत

करोड़ों की प्रॉपर्टीज के मालिक हैं इमरान हाशमी
इमरान हाशमी के पास गोवा में एक पेंटहाउस है, जिसे उन्होंने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था. मुंबई के बांद्रा इलाके में उनका एक अपार्टमेंट भी है, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा, इमरान के पास लोनावला में एक विला भी है, जिसे उन्होंने 12 करोड़ रुपये में खरीदा था. 

लग्जरी गाड़ियों का भी है शानदार कलेक्शन
इमरान हाशमी को महंगी और लग्जरी गाड़ियों का भी काफी शौक है. उनके कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक लग्जरी मॉडल शामिल हैं. न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास करीब 3.2 करोड़ रुपये की लैम्बोर्गिनी हुराकैन, 2.9 करोड़ रुपये की रेंज रोवर वोग, 1.88 करोड़ रुपये की ऑडी A8 L और 2.57 करोड़ रुपये की मर्सिडीज मेबैक S560 जैसी महंगी गाड़ियां हैं. 

सनी देओल या इमरान हाशमी, रईसी में कौन आगे? जानें किसके पास है ज्यादा दौलत

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कितनी है सनी देओल की नेटवर्थ?
बॉलीवुड के 'गदर' स्टार सनी देओल की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी कुल नेटवर्थ करीब 130 से 220 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. वो एक फिल्म के लिए 60 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. फिल्मों के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रॉडक्शन हाउस और इवेंट्स के जरिए कमाई करते हैं. सनी के पास करोड़ों की कारें भी हैं. 

सनी देओल या इमरान हाशमी, रईसी में कौन आगे? जानें किसके पास है ज्यादा दौलत

रियल एस्टेट में भी लगाया खूब पैसा
सनी देओल के मुंबई में करोड़ो के कई बंगले है. उनके पास कई आलीशान प्रॉपर्टीज हैं. मुंबई में उनका जुहू स्थित फैमिली बंगला है, जिसका नाम 'धर्मेंद्र हाउस' है. इस घर की कीमत करीब 55-60 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा उनके पास मालाबार हिल में भी एक लग्जरी मैंशन है, जिसमें प्राइवेट थिएटर, जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं. 

सनी देओल या इमरान हाशमी, रईसी में कौन आगे? जानें किसके पास है ज्यादा दौलत

सनी देओल के पास हैं ये गाड़ियां
सनी के पास लोनावला में करीब 100 एकड़ में फैला फार्महाउस भी है. इसके अलावा मनाली और पंजाब में भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं. वहीं, उन्होंने मुंबई के ओशिवारा में करीब 1,000 वर्ग फीट का एक फ्लैट भी खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई जाती है. सनी देओल के पास लैंड रोवर रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, लैंड रोवर डिफेंडर, पोर्श 911 GT3, ऑडी A8L और एक विंटेज फिएट 1100 जैसी कई शानदार और महंगी गाड़ियां हैं.

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Published at : 11 Aug 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Sunny Deol Aawarapan 2 Batwara 1947
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