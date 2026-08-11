'आवारापन 2' के सबसे महंगे स्टार बने इमरान हाशमी, जाने-दिशा पाटनी की फीस

इमराश हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म ‘आवारापन 2’ से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने की तैयारी कर रहे हैं. हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इस फिल्म से इमरान एक बार फिर ‘शिव पंडित’ के किरदार में कमबैक कर रहे हैं. फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल में नजर आएंगीं. लेकिन क्या आप जानते है कि इन स्टार्स में से किसने आवारापन 2 से सबसे ज्यादा फीस वसूली है? चलिए यहां हम आपको बताते हैं.

आवारापन 2 के सबसे महंगे स्टार हैं इमरान हाशमी?

इमरान हाशमी 'आवारापन 2' में शिवम पंडित का किरदार दोहराते हुए नजर आएंगे. ये फिल्म साल 2007 में आई 'आवारापन' की सीक्वल है. न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान हाशमी 'आवारापन 2' के सबसे महंगे स्टार हैं. उन्होंने इस फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपये बतौर फीस वसूले हैं. जानकर हैरानी होगी कि इमरान हाशमी को ओरिजिनल 'आवारापन' के लिए सिर्फ 1.2 करोड़ रुपये के आस-पास फीस मिली थी. यानी सीक्वल के लिए उन्हें मिलने वाली फीस लगभग दस गुना ज्यादा है.





दिशा पाटनी ने कितनी वसूली फीस?

न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक दिशा पाटनी को 'आवारापन 2' के लिए 5 करोड़ रुपये बतौर फीस मिले हैं.इस फिल्म में वे पहली बार इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं. फैंस इस फ्रेश जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.





'आवारापन 2' के शबाना आजमी को कितनी मिल रही फीस?

शबाना आजमी की फीस को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फीस 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच है, हालांकि सही रकम के बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है. बता दें कि शबाना अपने पांच दशकों से ज्यादा के लंबे करियर में पहली बार इस फिल्म में निगेटिव रोल में नजर आएंगी.







'आवारापन 2' कब हो रही रिलीज?

'आवारापन 2' में इमरान हाशमी के अलावा दिशा पाटनी फीमेल लीड जारा के रोल में हैं, जबकि शबाना आजमी 'नफीसा' का किरदार निभा रही हैं, जो एक दमदार विलेन है. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसका क्लैश सनी देओल की बंटवारा 1947 से होगा.

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‘आवारापन’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इमरान हाशमी की साल 2007 में आई ‘आवारापन' का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था और फिल्म में इमरान हाशमी के आलावा श्रिया सरन, मृणालिनी शर्मा और आशुतोष राणा जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया था. ये फिल्म 29 जून, 2007 को रिलीज हुई थी. फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले थे और इसके म्यूजिक और स्टार कास्ट की एक्टिंग की भी काफी तारीफ हुई थी लेकिन फिर भी ये कमर्शियली सफल नहीं हो पाई थी.

बॉक्स ऑफ़िस इंडिया के मुताबिक, इसका बजट लगभग 18 करोड़ रुपये था और भारत में इसकी नेट कमाई लगभग 7.76 करोड़ रुपये रही, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई (ग्रॉस कलेक्शन) लगभग 12.26 करोड़ रुपये थी. ट्रेड ट्रैकर ने इसे 'डिजास्टर' करार दिया था. अब देखने वाली बात होगी कि ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.

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