'आवारापन 2' के सबसे महंगे स्टार बने इमरान हाशमी, जाने-दिशा पाटनी की फीस

मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAwarapan 2 Cast Fees: इमरान हाशमी ने 'आवारापन' से 10 गुना ज्यादा वसूली फीस, जानें- दिशा पाटनी को कितनी मिली रकम?

Awarapan 2 Cast Fees: इमरान हाशमी ने 'आवारापन' से 10 गुना ज्यादा वसूली फीस, जानें- दिशा पाटनी को कितनी मिली रकम?

Awarapan 2 Cast Fees: आवारापन 2 सिनेमाघरो में रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर काफी माहौल बन चुका है. इस बीच इसकी स्टार कास्ट की फीस के बारे में भी जानकारी आ गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 11 Aug 2026 02:37 PM (IST)
Preferred Sources

इमराश हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म ‘आवारापन 2’ से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने की तैयारी कर रहे हैं. हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इस फिल्म से इमरान एक बार फिर ‘शिव पंडित’ के किरदार में कमबैक कर रहे हैं. फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल में नजर आएंगीं. लेकिन क्या आप जानते है कि इन स्टार्स में से किसने आवारापन 2 से सबसे ज्यादा फीस वसूली है? चलिए यहां हम आपको बताते हैं.

आवारापन 2 के सबसे महंगे स्टार हैं इमरान हाशमी?
इमरान हाशमी 'आवारापन 2' में शिवम पंडित का किरदार दोहराते हुए नजर आएंगे. ये फिल्म साल 2007 में आई 'आवारापन' की सीक्वल है. न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान  हाशमी 'आवारापन 2' के सबसे महंगे स्टार हैं. उन्होंने इस फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपये बतौर फीस वसूले हैं. जानकर हैरानी होगी कि इमरान  हाशमी को ओरिजिनल 'आवारापन' के लिए सिर्फ 1.2 करोड़ रुपये के आस-पास फीस मिली थी. यानी सीक्वल के लिए उन्हें मिलने वाली फीस लगभग दस गुना ज्यादा है.


Awarapan 2 Cast Fees: इमरान हाशमी ने 'आवारापन' से 10 गुना ज्यादा वसूली फीस, जानें- दिशा पाटनी को कितनी मिली रकम?

दिशा पाटनी ने कितनी वसूली फीस?
न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक दिशा पाटनी को 'आवारापन 2' के लिए 5 करोड़ रुपये बतौर फीस मिले हैं.इस फिल्म में वे पहली बार इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं. फैंस इस फ्रेश जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.


Awarapan 2 Cast Fees: इमरान हाशमी ने 'आवारापन' से 10 गुना ज्यादा वसूली फीस, जानें- दिशा पाटनी को कितनी मिली रकम?

'आवारापन 2' के शबाना आजमी को कितनी मिल रही फीस?
शबाना आजमी की फीस को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फीस 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच है, हालांकि सही रकम के बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है. बता दें कि शबाना अपने पांच दशकों से ज्यादा के लंबे करियर में पहली बार इस फिल्म में निगेटिव रोल में नजर आएंगी.



Awarapan 2 Cast Fees: इमरान हाशमी ने 'आवारापन' से 10 गुना ज्यादा वसूली फीस, जानें- दिशा पाटनी को कितनी मिली रकम?

'आवारापन 2' कब हो रही रिलीज?
'आवारापन 2' में इमरान हाशमी के अलावा दिशा पाटनी फीमेल लीड जारा के रोल में हैं, जबकि शबाना आजमी 'नफीसा' का किरदार निभा रही हैं, जो एक दमदार विलेन है. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसका क्लैश सनी देओल की बंटवारा 1947 से होगा.

ये भी पढ़ें:-South OTT Release This Week: 'कट्टालान' से 'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vishesh Films (@visheshfilms)

‘आवारापन’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इमरान हाशमी की साल 2007 में आई ‘आवारापन' का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था और फिल्म में इमरान हाशमी के आलावा  श्रिया सरन, मृणालिनी शर्मा और आशुतोष राणा जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया था. ये फिल्म 29 जून, 2007 को रिलीज हुई थी. फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले थे और इसके म्यूजिक और स्टार कास्ट की एक्टिंग की भी काफी तारीफ हुई थी लेकिन फिर भी ये कमर्शियली सफल नहीं हो पाई थी.

 बॉक्स ऑफ़िस इंडिया के मुताबिक, इसका बजट लगभग 18 करोड़ रुपये था और भारत में इसकी नेट कमाई लगभग 7.76 करोड़ रुपये रही, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई (ग्रॉस कलेक्शन) लगभग 12.26 करोड़ रुपये थी. ट्रेड ट्रैकर ने इसे 'डिजास्टर' करार दिया था. अब देखने वाली बात होगी कि ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.

ये भी पढ़ें:-Monday Box Office: मंडे को 'स्पाइडर मैन' का बिगड़ा खेल, 'ओह माय डॉग' भी हुई फेल, जानें- 'जना नायकन'-'धमाल 4' का कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 11 Aug 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Shabana Azmi Disha Patani Awarapan 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Awarapan 2 Cast Fees: इमरान हाशमी ने 'आवारापन' से 10 गुना ज्यादा वसूली फीस, जानें- दिशा पाटनी को कितनी मिली रकम?
'आवारापन 2' के सबसे महंगे स्टार बने इमरान हाशमी, जाने-दिशा पाटनी की फीस
बॉलीवुड
'हीरो या हैवान... आप किसकी साइड हैं?' अक्षय कुमार-सैफ का खौफनाक लुक, कल आएगा टीजर
'हीरो या हैवान... आप किसकी साइड हैं?' अक्षय कुमार-सैफ का खौफनाक लुक, कल आएगा टीजर
बॉलीवुड
कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार? जिनके गोविंदा संग अफेयर के फैले हैं रूमर्स
कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार? जिनके गोविंदा संग अफेयर के फैले हैं रूमर्स
बॉलीवुड
बड़े पर्दे पर छाने को तैयार सनी देओल, शुरू हुई 'बंटवारा 1947' की एडवांस बुकिंग
बड़े पर्दे पर छाने को तैयार सनी देओल, शुरू हुई 'बंटवारा 1947' की एडवांस बुकिंग
Advertisement

वीडियोज

Mars Mystery: मंगल ग्रह पर मिली मधुमक्खियां? |ABPLIVE
Mangal Milan में क्यों गूंजा जय श्री राम? |ABPLIVE
Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ, क्या है प्रावधान?
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ ने जताया 33 साल के प्लेयर पर भरोसा, सरफराज खान पर भी बोले
मोहम्मद कैफ ने जताया 33 साल के प्लेयर पर भरोसा, सरफराज खान पर भी बोले
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रेंडिंग
Denmark Woman In India Sleeper Train: डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
हेल्थ
Skin Itch After Bathing: 5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
Embed widget