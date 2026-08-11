इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल, चेक करें लिस्ट

मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीSouth OTT Release This Week: 'कट्टालान' से 'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल

South OTT Release This Week: 'कट्टालान' से 'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल

South OTT Release This Week 10th Aug To 16th Aug: इस हफ्ते ओटीटी के तमाम प्लेटफॉ़र्म्स पर साउथ की कई फिल्मों और सीरीज धमाल मचाने आ रही है. यहां पूरी लिस्ट दी गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 11 Aug 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

इस वीक ओटीटी पर साउथ की कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें एक्शन थ्रिलर से लेकर रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामा तक शामिल हैं जो आपको इस पूरे हफ्ते जबरदस्त एंटरटेनमेंट देंगी. अगर आप साउथ फिल्मों और सीरीज के शौकिन हैं तो यहां आप इस वीक रिलीज हो रही साउथ फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

कट्टालान
कट्टालान  मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर है और इसे पॉल जॉर्जर ने निर्देशित किया है. फिल्म में एंटनी वर्गीस पेपे, सुनील, कबीर दुहान सिंह, जगदीश, दुशारा विजयन, हिप्स्टर, हनान शाह, लोकेश कनगराज (कैमियो), अल्फोंस पुथरन (कैमियो) ने अहम रोल प्ले किया है. इसे मनोरमामैक्स पर 13 अगस्त से स्ट्रीम कर सकेंगे.


South OTT Release This Week: 'कट्टालान' से 'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल

'बिग बॉस तेलुगु 10 - अग्निपरीक्षा'
'बिग बॉस तेलुगु 10 - अग्निपरीक्षा' रियलिटी टीवी सीरीज 'बिग बॉस तेलुगु सीज़न 10' का एक खास डिजिटल प्री-शो और स्पिन-ऑफ है. यह खास कॉम्पिटिशन सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए गए आम लोगों (कॉमनर्स) के लिए बनाया गया है, ताकि वे नागार्जुन अक्किनेनी के होस्ट किए जाने वाले शो के मेन 'बिग बॉस' घर में एक खास जगह पाने के लिए मुकाबला कर सकें. इसे जियो हॉटस्टार पर 15 अगस्त से देख सकेंगे.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by STAR MAA (@starmaa)

ये भी पढ़ें:-OTT Release This Week: 'कॉकटेल 2' से 'भारत भाग्य विधाता' तक, इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो रही 12 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

'शेफ़ मंत्रा प्रोजेक्ट USA'
'शेफ़ मंत्रा प्रोजेक्ट USA' में अमेरिका में रहने वाले कंटेस्टेंट्स के साथ किचन की मज़ेदार चुनौतियाँ, क्रिएटिव कुकिंग और कॉमेडी देखने को मिलेगी. इस तेलुगु ड्रामा में सुमा कनाकला, जीवन कुमार नजर आएंगे. ये 13 अगस्त से अहा वीडियो पर स्ट्रीम होगा.

'बिग बॉस तमिल 10 - द कॉमन मैन'
'बिग बॉस तमिल 10 - द कॉमन मैन', बिग बॉस तमिल सीजन 10 का एक डिजिटल प्री-शो है, जिसे विजय सेतुपति होस्ट करेंगे. इस प्री-शो में मुख्य शो के लिए आम लोगों को कंटेस्टेंट के तौर पर चुना जाएगा. इसे जियो हॉटस्टार पर 16 अगस्त से स्ट्रीम कर सकेंगे.

'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम'
'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम' की  कहानी  अरविंद नाम के एक युवा, मॉडर्न कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की है जो पक्के तौर पर मानता है कि घर से काम करना ही बड़ी कामयाबी की कुंजी है. जब वह अपने गांव से दूर रहकर काम करने का फैसला करता है, तो उसकी कंफर्टेबल और टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफस्टाइल का टकराव गांव के पारंपरिक मूल्यों से होता है. इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में त्रिगुण, पायल राधाकृष्ण, अनीश कुरुविला, शिवाजी राजा, हर्ष वर्धन, सत्य कृष्णन और हर्ष चेमुडु अहम रोल में नजर आएंगे. मधुदीप चेलिकानी इस फिल्म को 14 अगस्त, 2026 से सनएनएक्सटी पर देख सकेंगे.

'बिग बॉस मलयालम 8 - अग्निपरीक्षा'
मोहनलाल द्वारा होस्ट किए जाने वाले 'बिग बॉस मलयालम सीज़न 8' के शुरू होने से पहले, 'बिग बॉस मलयालम 8 - अग्निपरीक्षा' नाम का एक स्पिन-ऑफ और डिजिटल प्री-शो प्रीमियर होने जा रहा है, जिसमें मुख्य घर के लिए आम लोगों को कंटेस्टेंट के तौर पर चुना जाएगा. इसे जियो हॉटस्टार पर 15 अगस्त, 2026 से स्ट्रीम कर सकेंगे.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Malayalam (@jiohotstarmalayalam)

'आरूपी'
'आरूपी' एक बदला लेने वाली यक्षिणी की कहानी है, जिसे कभी आर्यनट्टू एस्टेट में एक गुड़िया के अंदर कैद कर दिया गया था और दो चोर गलती से उसे आजाद कर देते हैं और फिर भयानक घटनाओं का दौर शुरू होता है. इस सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर का निर्देशन अभिलाष वारियर ने किया है. इसमें वैशाख रवि, नेहा चावला, जॉय मैथ्यू, सिंधु वर्मा, साक्षी बडाला, कन्नन सागर और  नेबू अब्राहम अहम रोल में नजर आएंगे. इस मलायलम फिल्म को प्राइम वीडियो पर 14 अगस्त से देख सकेंगे.


South OTT Release This Week: 'कट्टालान' से 'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल

ये भी पढ़ें:-DC Box office: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट, बनाया ये रिकॉर्ड

और पढ़ें
Published at : 11 Aug 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
South OTT Release This Week Kattalan Bigg Boss Telugu 10 Agnipariksha Mr Work From
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
South OTT Release This Week: 'कट्टालान' से 'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल
इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल, चेक करें लिस्ट
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
ओटीटी
GDN से DC तक, इस हफ्ते थिएटर में रिलीज हुईं 4 साउथ फिल्में, जानें किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देंगी दस्तक
इस हफ्ते थिएटर में रिलीज हुईं 4 साउथ फिल्में, जानें किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देंगी दस्तक
ओटीटी
OTT Release This Week: 'कॉकटेल 2' से 'भारत भाग्य विधाता' तक, इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो रही 12 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
'कॉकटेल 2' से 'भारत भाग्य विधाता' तक, इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो रही 12 फिल्में-सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद पर दिखा मायावती की नसीहतों का असर... तेवर वही, अंदाज नया
आकाश आनंद पर दिखा मायावती की नसीहतों का असर... तेवर वही, अंदाज नया
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?
इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?
बॉलीवुड
Toxic से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा आडवाणी से नयनतारा तक किसे मिली कितनी फीस?
'टॉक्सिक' से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
इंडिया
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रैवल
Monsoon Picnic Safety Tips: मानसून पिकनिक पर जा रहे हैं? बच्चों को जरूर बताएं ये पांच सेफ्टी टिप्स
मानसून पिकनिक पर जा रहे हैं? बच्चों को जरूर बताएं ये पांच सेफ्टी टिप्स
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में रोजाना 30 मिनट अनिवार्य रीडिंग, लंच ब्रेक में भी खुली रहेगी लाइब्रेरी 
दिल्ली के स्कूलों में रोजाना 30 मिनट अनिवार्य रीडिंग, लंच ब्रेक में भी खुली रहेगी लाइब्रेरी 
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
ABP NEWS
भोलेनाथ के भक्तों को फ़िज़ी एप्पल ड्रिंक परोसी गई, भक्ति भी अब मॉडर्न हो गई है।
भोलेनाथ के भक्तों को फ़िज़ी एप्पल ड्रिंक परोसी गई, भक्ति भी अब मॉडर्न हो गई है।
ABP NEWS
विरोध-प्रदर्शनों के बाद देवेंद्र महतो को रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विरोध-प्रदर्शनों के बाद देवेंद्र महतो को रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ABP NEWS
चिराग पासवान सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में शामिल हुए।
चिराग पासवान सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में शामिल हुए।
Embed widget