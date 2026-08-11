'हीरो या हैवान... आप किसकी साइड हैं?' अक्षय कुमार-सैफ का खौफनाक लुक, कल आएगा टीजर

अक्षय कुमार और सैफ अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'हैवान' को लेकर चर्चा में हैं. प्रियदर्शन की इस एक्शन क्राइम-थ्रिलर फिल्म के जरिए ये जोड़ी सालों बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस इसे लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. अब मेकर्स ने अक्षय और सैफ का खौफनाक लुक जारी कर दिया है. साथ ही, 'हैवान' के टीजर की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है.

कैसा है सैफ अली खान और अक्षय कुमार का लुक?

'हैवान' से सैफ अली खान और अक्षय कुमार के इंटेंस लुक सामने आ गए हैं, जिसमें दोनों का खौफनाक अंदाज देखने को मिल रहा है. पहले पोस्टर में अक्षय कुमार धुंधले कांच के पीछे नजर आ रहे हैं. उनके हाथ में एक बड़ा चाकू है और उनका लुक काफी गंभीर दिखाई दे रहा है. वहीं, दूसरे पोस्टर में सैफ अली खान कांच के पीछे से झांकते नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे पर गंभीर भाव हैं और एक हाथ कांच पर रखा हुआ है. दाढ़ी-मूंछों में सैफ का लुक भी काफी दमदार लग रहा है.

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12 अगस्त को रिलीज होगा 'हैवान' का टीजर

'हैवान' का धमाकेदार टीजर कल यानी 12 अगस्त को रिलीज होने वाला है. अक्षय कुमार ने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'बदला ही मेरा मकसद है... उसकी ताकत ही उसका हथियार है.... आप किसके साथ हैं? हीरो या हैवान? टीजर कल होगा रिलीज.'

कब रिलीज होगी फिल्म 'हैवान'?

'हैवान' के डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं और इसे केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. सैफ और अक्षय स्टारर इस फिल्म में बोमन ईरानी, ​​सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

फिल्म की बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस

ये फिल्म 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फैंस इस फिल्म का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में अक्षय और सैफ को एक अलग और इंटेंस अंदाज में देखने को मिलेगा, जिसकी झलक इसके पोस्टर्स में भी देखने को मिल चुकी है. यही वजह है कि फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों के बीच इसे लेकर काफी चर्चा है.

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