एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक और बड़े प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है. इस बार बैनर के साथ जुड़ रहे हैं एक्शन स्टार सनी देओल, और निर्देशन साउथ इंडस्ट्री से आए फिल्ममेकर बालाजी गणेश कर रहे हैं. यह एक्शन थ्रिलर शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 से फ्लोर पर जा चुकी है और फिलहाल इसकी शूटिंग जारी है.

फिल्म की खास बात यह है कि इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर और मशहूर निर्देशक ए. आर. मुरुगादॉस प्रोड्यूस कर रहे हैं . इंडस्ट्री के ये बड़े नाम पहली बार इस तरह एक साथ आए हैं, जिससे फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है.

सनी देओल ने स्टार्ट की एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग

सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया सफलता ‘बॉर्डर 2’ की कामयाबी का आनंद ले रहे हैं. इसी बीच उन्होंने इस नई फिल्म के लिए 2026 की गर्मियों की डेट्स दी हैं. सूत्रों के मुताबिक, फिल्म हाई-ऑक्टेन एक्शन और सस्पेंस से भरपूर होगी, जिसमें सनी देओल का दमदार अंदाज एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा. फिल्म में सनी देओल के साथ अहम भूमिका में ज्योतिका.

डायरेक्टर बालाजी गणेश के लिए यह फिल्म बेहद खास है, क्योंकि वे इससे बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं. वे लंबे समय तक ए.आर. मुरुगदॉस के साथ को-डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं.कहानी निर्माण, विजुअल स्केल और एक्शन डिजाइन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर इंडस्ट्री में काफी चर्चा है.

फिल्म को एक अलग तरह की एक्शन थ्रिलर बताया जा रहा है, जिसमें सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि सस्पेंस और इमोशनल एंगल भी अहम भूमिका निभाएंगे. मेकर्स इसे पैन-इंडिया लेवल पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं, ताकि हिंदी के साथ-साथ साउथ भारतीय बाजार में भी इसका प्रभाव दिखे.

प्रोडक्शन टीम की बात करें तो फिल्म के को-प्रोड्यूसर कासिम जगमगिया, विशाल रामचंद्रानी, आदित्य जोशी, सुनील जैन और यूसुफ शेख हैं. एक्सेल एंटरटेनमेंट पहले भी कंटेंट-ड्रिवन और बड़े स्केल की फिल्में बना चुका है, ऐसे में इस प्रोजेक्ट से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. फिलहाल फिल्म का टाइटल अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन शूटिंग शुरू होने के साथ ही यह प्रोजेक्ट चर्चा में आ गया है. माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में फिल्म से जुड़ी और जानकारियां, जैसे फर्स्ट लुक और रिलीज डेट, सामने लाई जाएंगी.