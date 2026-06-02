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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं सुष्मिता के खर्च पर पलने वाला बॉयफ्रेंड था', ललित मोदी ने किया खुलासा, एक्ट्रेस संग ब्रेकअप की वजह भी बताई

'मैं सुष्मिता के खर्च पर पलने वाला बॉयफ्रेंड था', ललित मोदी ने किया खुलासा, एक्ट्रेस संग ब्रेकअप की वजह भी बताई

Lalit Modi On Sushmita Sen: सुष्मिता सेन कभी ललित मोदी संग रिलेशनशिप में थीं. वहीं ललित मोदी ने अब एक इंटरव्यू में बताया है कि एक्ट्रेस उनका सारा खर्चा उठाती थीं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 02 Jun 2026 01:04 PM (IST)
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सुष्मिता सेन बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं. वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें को अभिनेत्री ने अभी तक शादी नहीं की है हालांकि उनके कई अफेयर रहे हैं. उनका बिजनेसमैन और आईपीएल के एक्स चेयरमैन ललित मोदी के साथ भी रिलेशनशिप था. हालांकि दोनों का ब्रेकअप हो गया था. वहीं अब ललित मोदी ने भी सुष्मिता संग अपने रिश्ते को कंफर्म करते हुए ये भी बताया कि आखिर उनका रिश्ता क्यों टूटा था. ललित मोदी ने ये भी खुलासा किया कि वे एक्ट्रेस के खर्चे पर पलने वाले बॉयफ्रेंड थे. 

क्यों टूटा था सुष्मिता सेन संग ललित मोदी का रिश्ता?
दरअसल ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ हाल ही में हुई बातचीत में ललित मोदी ने सुष्मिता को अपनी लाइफ के सबसे जरूरी लोगों में से एक बताया और खुलासा किया कि उनके ब्रेकअप में दूरी ने अहम भूमिका निभाई थी. लंदन में रहने वाले इस कारोबारी के अनुसार, दोनों के बीच कोई ड्रामैटिक ब्रेकअप नहीं हुआ था. बल्कि, धीरे-धीरे दोनों की जिंदगी अलग-अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ गई थी, सुष्मिता भारत में बस गईं और वह लंदन में रहने लगे थे.

अपने रिश्ते को याद करते हुए उन्होंने कहा, “सुष्मिता मेरे लिए बहुत खास थीं. उन्होंने मुझे कई मायनों में मैच्योर होने में मदद की और वह बेहद खास थीं, उस समय वह मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा थीं और आगे भी होतीं, बस दूरियां हमारे लिए बहुत ज्यादा थीं. उनका करियर भारत में था, और मेरी लाइफ लंदन में. लेकिन हमारा रिश्ता बहुत ही खास था और उनकी प्यारी यादें मेरे दिल में बसी हैं. वह आज भी मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं. मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं. वह एक वंडरफुल महिला हैं और उन्होंने रेने और अलीशा नाम की दो बेटियों के लिए जो कुछ किया है, वह वाकई सराहनीय है. वह एक बहुत ही खास महिला हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “उनके माता-पिता बहुत खास हैं, और एक सिंगल मदर होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है. मैं उन्हें देखकर दंग रह जाता हूं, जिस तरह से वह लगातार तरक्की कर रही हैं. मैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं.”


मैं सुष्मिता के खर्च पर पलने वाला बॉयफ्रेंड था', ललित मोदी ने किया खुलासा, एक्ट्रेस संग ब्रेकअप की वजह भी बताई

'सुष्मिता के खर्च पर पलने वाला बॉयफ्रेंड था'
ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बातचीत में ललित मोदी ने सुष्मिता की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करते हुए कहा, "सुष्मिता एक बेहद खूबसूरत, कामयाब और अपने दम पर बनी महिला हैं. सच कहूं तो मेरे जानने वालों में शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसके पास सुष्मिता से ज्यादा हीरे होंगे. उन्होंने यह सब कुछ खुद कमाया है, उनके तो अपने हीरों के स्टोर भी थे. लोग उन्हें लालची कह रहे थे, जो बिल्कुल गलत था.

उन्होंने यह सब अपने दम पर हासिल किया है. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सुष्मिता के साथ बाहर गया और मुझे किसी चीज़ की पेमेंट करनी पड़ी हो. उन्होंने हर चीज़ की पेंमेंट की है. मैं एक तरह से उनके खर्च पर पलने वाला बॉयफ्रेंड था. इसलिए सुष्मिता एक बहुत ही प्राउड वुमन हैं, और मैं यह बात बहुत खुशी से कह रहा हूं, और वह एक असाधारण महिला हैं, सेल्फ मेड लेडी हैं, और वह कभी किसी से कुछ नहीं लेंगी. ”


मैं सुष्मिता के खर्च पर पलने वाला बॉयफ्रेंड था', ललित मोदी ने किया खुलासा, एक्ट्रेस संग ब्रेकअप की वजह भी बताई

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कैसे सुष्मिता और ललित का रिश्ता दुनिया के सामने आया था?
यह रिश्ता पहली बार जुलाई 2022 में तब पब्लिक्ली सामने आया था  जब ललित मोदी ने सुष्मिता के साथ छुट्टियों की कई तस्वीरें शेयर की थीं. ये तस्वीरें वायरल हो गईं और कई दिनों तक गूगल पर ट्रेंड करती रहीं. सोशल मीडिया यूजर्स उनके रिश्ते के बारे में तरह-तरह के कयास लगा रहे थे और इस ‘अनएक्सपेक्टेड’ जोड़ी पर बहस कर रहे थे.

 

सुष्मिता ने ललित से कभी तस्वीरें हटाने के लिए नहीं कहा था
ललित मोदी ने यह भी खुलासा किया कि सुष्मिता सेन को पता था कि वह सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और उन्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था. उनके अनुसार, तस्वीरें पोस्ट करने के बाद उन्होंने कभी उन्हें हटाने के लिए नहीं कहा, “मैंने यह सब उनके सामने ही किया. उन्हें लगा ही नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा.  

हम प्लेन में किसी बात पर बहस कर रहे थे. मैंने कहा, ‘जानती हो, मैं इसे पोस्ट करने जा रहा हूं’. उन्होंने कहा, ‘हा हा हा’ और मैंने बटन दबा दिया. हम सार्डिनिया में थे और वह अपनी मां से मिलने लंदन वापस जा रही थीं. मैं उन्हें वापस छोड़ने के लिए प्लेन से जा रहा था. जब तक हम उतरे, तब तक सब कुछ बिगड़ चुका था. लेकिन कोई बात नहीं. इसमें कुछ भी गलत नहीं था. उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा. ‘इसे हटा दो’ भी नहीं कहा.”

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Published at : 02 Jun 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Sushmita Sen Lalit Modi
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