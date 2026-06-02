'ना मैं ना सनी देओल...कोई भी पर्दे पर धर्मेंद्र का किरदार नहीं निभा सकता', बोले बॉबी देओल

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का पिछले साल निधन हो गया था. उनके जाने का गम उनके परिवार और फैंस आज भी नहीं भूला पाए हैं. वहीं हाल ही में एक कार्यक्रम में धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल से पूछा गया था कि क्या कभी वे या उनके भाई सनी देओल पर्दे पर अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र का किरदार निभाएंगे. इस पर बॉबी ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया

'धर्मेंद्र जैसा कोई नहीं हो सकता'

दरअसल बॉबी देओल हाल ही में 'आप की अदालत' में पहुंच थे. इस दौरान बॉबी देओल से पूछा गया था कि अगर कभी धर्मेंद्र की लाइफ पर कोई फिल्म बने, तो उनका किरदार कौन निभा सकता है. एक दर्शक ने पूछा कि क्या बॉबी या उनके बड़े भाई सनी देओल इस भूमिका के लिए सही ऑप्शन होंगे? इस सवाल को बॉबी ने खारिज करते हुए कहा कि परिवार के सदस्यों सहित कोई भी अभिनेता धर्मेंद्र के एसेंस को सही मायने में नहीं पकड़ सकता, अपने पिता की पर्सनैलिटी को याद करते हुए वे भावुक हो गए और कहा कि उनके पिता जैसा कोई दूसरा कभी नहीं हो सकता. एक्टर ने कहा, "कोई नहीं," भावुक होते हुए उन्होंने आगे कहा, "उनके जैसा कोई नहीं हो सकता. वे जिस तरह के इंसान थे, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता."

ये भी पढ़ें:-'अकाउंट में थे सिर्फ 84 रुपये, बैंक के आगे टेकता था माथा', 'धुरंधर' की सक्सेस से पहले इस एक्टर का था ऐसा हाल

'धर्मेंद्र से गलत बर्ताव नहीं होता था बर्दाश्त'

इसी बीच, एक और ने कहा कि धर्मेंद्र गलत बर्ताव करने करने वालों पर गुस्सा हो जाते थे. इस पर बॉबी ने बताया कि उनके पिता हमेशा अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे और गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे. बॉबी ने कहा, “पापा ऐसे इंसान थे जो किसी के भी गलत या अपमानजनक बोलने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. उन्होंने सचमुच हाथ उठाया और जोर से मारा. लेकिन बाद में, वे उसी व्यक्ति को अंदर लाते, खाना खिलाते, दूध पिलाते, नए कपड़े खरीदते. वे ऐसे ही इंसान थे.”

बॉबी ने आगे कहा, “जब भी वे किसी को मारते थे, मुझे हमेशा बुरा लगता था. मैं कभी ऐसा नहीं रहा. बचपन से ही मैंने देखा है कि मुझे कभी किसी पर हाथ उठाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, और मुझे ऐसा करना पसंद भी नहीं है,”

बॉबी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वर्क फ्रंट की बात करें तो बॉबी देओल जल्द ही अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' में नजर आएंगे. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वह वाईआरएफ की फिल्म 'अल्फा' का भी हिस्सा हैं, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिका में हैं.

ये भी पढ़ें:-Drishyam 3 BO Day 12: 'दृश्यम 3' की कमाई में दूसरे मंडे आई गिरावट, लेकिन 2 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ा कमाल