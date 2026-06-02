'आप कंट्रोल नहीं कर सकते...', 'कलंक' के फ्लॉप होने पर माधुरी दीक्षित ने तोड़ी चुप्पी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आप कंट्रोल नहीं कर सकते...', वरूण धवन के बाद अब 'कलंक' के फ्लॉप होने पर माधुरी दीक्षित ने तोड़ी चुप्पी

'आप कंट्रोल नहीं कर सकते...', वरूण धवन के बाद अब 'कलंक' के फ्लॉप होने पर माधुरी दीक्षित ने तोड़ी चुप्पी

Madhuri Dixit On Kalank: माधुरी दीक्षित की साल 2019 में आई फिल्म कलंक बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद फ्लॉप हो गई थी. वहीं एक्ट्रेस ने अब इसे लेकर चुप्पी तोड़ी है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 02 Jun 2026 02:19 PM (IST)
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 'कलंक' साल  2019 में रिलीज हुई थी और इसमें वरुण धवन से लेकर आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त जैसे कई बड़े स्टार्स ने अहम रोल प्ले किया था. हालांकि इतने बड़ी स्टार कास्ट और ग्रैंड सेटअप के बावजूद, अभिषेक वर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.

वैसे रिलीज से पहले फिल्म का काफी बज था और इसके ग्रैंड विजुअल्स, आलीशान सेटों और शानदार म्यूजिक की काफी तारीफ भी हुई थी लेकिन कमजोर कहानी और इसकी स्लो पेस इसे ले डूबी और ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई. वहीं अब फिल्म में वरुण धवन की मां बहार बेगम का किरदार निभाने वाली माधुरी दीक्षित ने कलंक की असफलता पर बात की है.

कलंक के फ्लॉप होने पर क्या बोलीं माधुरी दीक्षित?
दरअसल स्क्रीन से बातचीत में माधुरी दीक्षित ने 'कलंक' के खराब परफ़र्मेंस को लेकर बात की. उन्होंने कहा, “आप अपना बेस्ट अटैम्पट करते हैं और उसे सबके सामने पेश करते हैं. फिर जो होता है, सो होता है. आप उस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रख सकते, मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा. लेकिन आम तौर पर, फिल्म के फ्लॉप होने की कई वजहें होती हैं. इसलिए, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं. मैंने अपना बेस्ट किया है, और किसी न किसी समय, कोई न कोई इसे देखेगा.”

कलंक के फ्लॉप होने से हिल गए थे वरूण धवन
बता दें कि हाल ही में वरुण धवन ने भी फिल्म 'कलंक' के बारे में बात की थी. अपने पिता डेविड धवन के साथ बातचीत के दौरान, अभिनेता ने कहा कि इस फिल्म ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया था. उन्होंने कहा, “जब मेरी पहली फिल्म फ्लॉप हुई, तो मैं बुरी तरह हिल गया था, उससे पहले तक लगातार सफलता मिल रही थी. मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मैंने उस फिल्म पर बहुत मेहनत की थी, टीम के तौर पर हमने उस पर सबसे ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए हमें समझ नहीं आया कि यह फिल्म क्यों नहीं चली,”

इस पर रिएक्शन देते हुए डेविड धवन ने कहा, “जिस फिल्म से मुझे निराशा हुई, वह एक बहुत बड़ी फिल्म थी. मुझे लगता है कि करण जौहर (निर्माता) ने इसके लिए अपनी आखिरी कमीज भी बेच दी होगी, वह थी 'कलंक'. मैंने संजय दत्त से भी पूछा कि क्या उन्होंने यह फिल्म सिर्फ इसलिए की क्योंकि इसमें माधुरी दीक्षित थीं. संजय उस फिल्म को करने को लेकर बहुत नाराज थे.”

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माधुरी दीक्षित अपकमिंग प्रोजेक्ट
वहीं माधुरी दीक्षित के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो एक्ट्रेस की कॉमेडी थ्रिलर मां बहन रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के अलावा तृप्ति डिमरी और रवि किशन सहित कई कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म 4 जून को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. 

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Published at : 02 Jun 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Kalank Varun Dhawan Maa Behen
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