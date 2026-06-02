1 हफ्तों में नोट छापने की मशीन बनी ‘धुरंधर 2’, जानें- अब तक कितना कमा डाला मुनाफा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Box Office: 11 हफ्तों में नोट छापने की मशीन बनी ‘धुरंधर 2’, रणवीर सिंह की फिल्म का प्रॉफिट जान उड़ जाएंगे होश

Dhurandhar 2 Box Office: 11 हफ्तों में नोट छापने की मशीन बनी ‘धुरंधर 2’, रणवीर सिंह की फिल्म का प्रॉफिट जान उड़ जाएंगे होश

Dhurandhar 2 Box Office: ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर 11 हफ्ते पूर कर लिए हैं. इस दौरान इस फिल्म ने इतना कलेक्श किया है कि हर कोई हैरान है. वहीं ये अब ओटीटी पर रिलीज होने वाली है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 02 Jun 2026 01:07 PM (IST)
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आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ साल की सबसे बड़ी फिल्म है. 19 मार्च को रिलीज हुई इस सीक्वल ने इतना शानदार परफॉर्म किया है कि ये  अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. हैरानी की बात ये है कि ये फिल्म 11 हफ्ते बाद भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. इसी के साथ ये हाल के समय की सबसे लंबे समय तक चलने वाली हिंदी फिल्मों का रिकॉर्ड भी अपने नाम करती दिख रही है. चलिए यहां जान लेते हैं ‘धुरंधर 2’ ने अपनी रिलीज के 11 हफ्तों में कितना बंपर कलेक्शन कर डाला है?

‘धुरंधर 2’ ने 74वें दिन कितनी की कमाई?
आज के दौर में दब फिल्में हफ्ते- दो हफ्ते भी बमुश्किल टिक पाती हैं वहां ‘धुरंधर 2’ पिछले 11 हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई और हर दिन अपने कलेक्शन में इजाफा कर रही है. हालांकि अब इसकी कमाई काफी कम हो चुकी है लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ‘धुरंधर 2’ का क्रेज अब भी लोगों के सिर चढ़ा हुआ है. इससे भी बजडी बात ये है कि तमाम नई रिलीज फिल्मों की भीड़ के बीच भी ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर पूरा दम दिखा रही है.

 इसी के साथ फिल्म की कमाई की बात करें तो कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर 2’ ने अपनी रिलीज के  74वें दिन अपने कलेक्शन में 20 लाख रुपये और जोड़ लिए. इसी के साथ सभी भाषाओं में मिलाकर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई 1185.85 करोड़ रुपये हो गई है जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 1399.30 करोड़ रुपये हुआ है.

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‘धुरंधर 2’ ने 74 दिनों में कितना कमा डाला मुनाफा
धुरंधर 2’ ने अपनी रिलीज के 74 दिनों में छप्परफाड़ कमाई कर डाली है. इसकी लागत 225 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसी के साथ इसने 74 दिनों में 427% मुनाफा कमा डाला है और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर-डुपर हिट साबित हुई है.

‘धुरंधर 2’ होने वाली है ओटीटी पर रिलीज
धुरंधर 2’ अब ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर 4 जून को शाम 7 बजे से ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर होगा और 5 जून से इसे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा.  दिलचस्प बात ये है कि ओटीटी पर दर्शक इसका रॉ और अनदेखा वर्जन एंजॉय कर सकेंगे.

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Published at : 02 Jun 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2
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