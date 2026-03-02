ओटीटी पर रिलीज होते ही छाई ये फिल्म, दिमाग को सुन्न कर देगा क्लाइमेक्स, फौरन देख डालें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीओटीटी पर रिलीज होते ही छाई ये फिल्म, दिमाग को सुन्न कर देगा क्लाइमेक्स, नहीं देखी तो फौरन करें वॉच लिस्ट में शामिल

ओटीटी पर रिलीज होते ही छाई ये फिल्म, दिमाग को सुन्न कर देगा क्लाइमेक्स, नहीं देखी तो फौरन करें वॉच लिस्ट में शामिल

Accused Film: आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसकी कहानी आपको चौंका देगी. फिल्म का हर सीन आपको स्क्रीन से बांधे रखेगा. आइए जानते हैं फिल्म के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Mar 2026 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी पर जहां आमतौर पर एक्शन से भरपूर फिल्में छाई रहती हैं, वहीं इस बार एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ने सबका ध्यान खींच लिया है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही यह फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी. इतना ही नहीं, इसने रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ और ‘तेरे इश्क में’ जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है.आइए जानते हैं आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास है कि हर तरफ इसकी ही चर्चा हो रही है. 

कौन सी है ये फिल्म?
दरअसल, हम बात कर रहें हैं फिल्म 'अक्यूज्ड' की. फिल्म 'डॉक्टर जी' फेम निर्देशक अनुभूति कश्यप एक बार फिर एक हटकर कहानी लेकर आई हैं. 'अक्यूज्ड' की कहानी दो महिलाओं के बीच की है, गीतिका (कोंकणा सेन शर्मा) और मीरा (प्रतिभा रांटा) के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जो एक शादीशुदा लेस्बियन कपल हैं. गीतिका एक सफल डॉक्टर है, जिसका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिसे जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है. 

कहानी में आता है नया मोड़
गीतिका और मीरा अपनी खुशहाल जिंदगी में एक बच्चा गोद लेने का फैसला करते हैं. लेकिन जिस दिन वो इस खुशी का ऐलान करते हैं, ठीक उसके अगले दिन गीतिका की दुनिया उजड़नी शुरू हो जाती है. कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक अनजान शख्स गीतिका पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का गंभीर आरोप लगा देता है. देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल जाती है. जो गीतिका कल तक अस्पताल की स्टार डॉक्टर थी, उसे पहले छुट्टी पर भेजा जाता है और फिर बात उसकी नौकरी जाने तक पहुंच जाती है.

क्लाइमेक्स देगा झटका?
कहानी में कानूनी और सामाजिक उलझनों के बीच मीरा का मां बनने का सपना धीरे-धीरे बिखरने लगता है. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कास्ट है. कोंकणा सेन शर्मा ने अपने किरदार को बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया है, जबकि प्रतिभा रांटा ने भी शानदार अभिनय से कहानी को मजबूती दी है.

फिल्म रिश्तों और समाज की पारंपरिक सोच के टकराव को गहराई से सामने लाती है. हालांकि, क्लाइमेक्स उतना चौंकाने वाला नहीं है जितनी एक डार्क थ्रिलर से उम्मीद की जाती है. आखिरी कुछ मिनट कुछ दर्शकों को थोड़े साधारण लग सकते हैं, लेकिन पूरे समय बना सस्पेंस आपको स्क्रीन से जोड़े रखता है.

Published at : 02 Mar 2026 01:19 PM (IST)
Konkona Sen Sharma Accused
और पढ़ें
