हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधर्मेंद्र के गुपचुप अंतिम संस्कार का सनी देओल और बॉबी देओल को अफसोस, अब इस तरह दूर करेंगे फैंस की नाराजगी

धर्मेंद्र के गुपचुप अंतिम संस्कार का सनी देओल और बॉबी देओल को अफसोस, अब इस तरह दूर करेंगे फैंस की नाराजगी

Dharmendra 90th Birthday Plan: सनी देओल और बॉबी देओल ने धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी के लिए खास प्लान बनाया है. जिसके तहत फैंस दिवंगत एक्टर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दे पाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Dec 2025 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

24 नवंबर को 89 वर्ष की आयु में धर्मेंद्र का निधन हो गया था. 25 नवंबर उनके परिवार वालों ने बेहद प्राइवेट तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया था. इस तरह गुपचुप तरीके से धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार करना उनके चाहने वालों का दिल तोड़ दिया. धर्मेंद्र के फैंस इस बात से बेहद खफा थे. लेकिन अब खबर है कि धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने मिलकर फैंस के गिले शिकवे को दूरे करने का फैसला किया है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल और बॉबी देओल धर्मेंद्र की 90वीं जयंती पर उनके खंडाला स्थित फार्महाउस पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. 8 दिसंबर को खंडाला में धर्मेंद्र का पूरा परिवार मौजूद होगा. परिवार धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी को उनकी विरासत को श्रद्धांजलि देने को रूप में मनाएगा. इसके साथ ही उन्होंने फार्महाउस के गेट का आम लोगों के लिए भी खोलने का फैसला किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam)


फैंस के लिए खोले जाएंगे फार्महाउस के गेट
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है- 'सनी और बॉबी ने अपने पिता की यादों और विरासत को सम्मान देने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला लिया. जब वे इस प्लान पर चर्चा कर रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस हैं जो धर्मेंद्र से मिलने या उन्हें देखने का मौका चाहते थे. इसलिए उन्होंने उन फैंस के लिए फार्महाउस के गेट खोलने का फैसला लिया है, जो वहां आना चाहते हैं, अपने चहेते स्टार को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं. देओल फैमिली भी फार्महाउस पर फैंस से मिलेगी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam)


पिता की विरासत को देंगे सम्मान 
रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'ऐसा नहीं है कि देओल फैमिली ने कोई खास फैन इवेंट या कुछ और ऑर्गनाइज किया है. मगर लेकिन उन्होंने उन लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जो आकर उनके पिता की विरासत को सम्मान देना चाहते हैं. जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है तो वे इसके बारे में विचार कर सकते हैं. क्योंकि फार्महाउस का रास्ता हर किसी के लिए आसानी से मिल पाना मुमकिन नहीं होगा. हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग वहां जाने का प्लान बना रहे हैं. अभी तक इस संख्या को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है.'

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 07:06 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Bobby Deol Dharmendra 90th Birthday Planning Sunny Deol Tribute Dharmendra 90th Birthday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
Advertisement

वीडियोज

Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, शानदार Acting Family Entertainer & More
Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट
शिक्षा
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
हेल्थ
Health Tips After 40: 40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
ट्रेंडिंग
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget