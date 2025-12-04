धर्मेंद्र के गुपचुप अंतिम संस्कार का सनी देओल और बॉबी देओल को अफसोस, अब इस तरह दूर करेंगे फैंस की नाराजगी
Dharmendra 90th Birthday Plan: सनी देओल और बॉबी देओल ने धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी के लिए खास प्लान बनाया है. जिसके तहत फैंस दिवंगत एक्टर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दे पाएंगे.
24 नवंबर को 89 वर्ष की आयु में धर्मेंद्र का निधन हो गया था. 25 नवंबर उनके परिवार वालों ने बेहद प्राइवेट तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया था. इस तरह गुपचुप तरीके से धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार करना उनके चाहने वालों का दिल तोड़ दिया. धर्मेंद्र के फैंस इस बात से बेहद खफा थे. लेकिन अब खबर है कि धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने मिलकर फैंस के गिले शिकवे को दूरे करने का फैसला किया है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल और बॉबी देओल धर्मेंद्र की 90वीं जयंती पर उनके खंडाला स्थित फार्महाउस पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. 8 दिसंबर को खंडाला में धर्मेंद्र का पूरा परिवार मौजूद होगा. परिवार धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी को उनकी विरासत को श्रद्धांजलि देने को रूप में मनाएगा. इसके साथ ही उन्होंने फार्महाउस के गेट का आम लोगों के लिए भी खोलने का फैसला किया है.
View this post on Instagram
फैंस के लिए खोले जाएंगे फार्महाउस के गेट
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है- 'सनी और बॉबी ने अपने पिता की यादों और विरासत को सम्मान देने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला लिया. जब वे इस प्लान पर चर्चा कर रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस हैं जो धर्मेंद्र से मिलने या उन्हें देखने का मौका चाहते थे. इसलिए उन्होंने उन फैंस के लिए फार्महाउस के गेट खोलने का फैसला लिया है, जो वहां आना चाहते हैं, अपने चहेते स्टार को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं. देओल फैमिली भी फार्महाउस पर फैंस से मिलेगी.'
View this post on Instagram
पिता की विरासत को देंगे सम्मान
रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'ऐसा नहीं है कि देओल फैमिली ने कोई खास फैन इवेंट या कुछ और ऑर्गनाइज किया है. मगर लेकिन उन्होंने उन लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जो आकर उनके पिता की विरासत को सम्मान देना चाहते हैं. जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है तो वे इसके बारे में विचार कर सकते हैं. क्योंकि फार्महाउस का रास्ता हर किसी के लिए आसानी से मिल पाना मुमकिन नहीं होगा. हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग वहां जाने का प्लान बना रहे हैं. अभी तक इस संख्या को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है.'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL