एस.एस. राजामौली की 'बाहुबली द एपिक' सिनेमाघरों में लौटने को है तैयार, ट्रेलर हुआ रिलीज

इंतजार आखिरकार खत्म हुआ! एस.एस. राजामौली की महाकाव्य फिल्म बाहुबली का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है, और देश फिर से उस खुशी में डूब गया है, जिसे सिर्फ यह फिल्म ला सकती है. दर्शक फिर से उस भव्यता और भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, जिसने एक युग को खास बनाया था.

प्रभास की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' अब एक साथ मर्ज होकर थिएटर्स में री-रिलीज होने वाली है. दोनों फिल्मों को कम्बाइन करके एडिटिंग की गई है जिसका टाइटल 'बाहुबली- द एपिक' रखा गया है. फ्रेंचाइजी के 10 साल पूरे होने के मौके पर ये फिल्म 31 अक्टूबर को पर्दे पर रिलीज होगी. फिल्म के ग्रैंड री-रिलीज के लिए उत्सुकता अपने चरम पर है. यह ऐसा दिन है जब यह फिल्म देश के सिनेमाघरों में दोबारा दिखाई जाएगी.

'बाहुबली- द एपिक' का ट्रेलर रिलीज

फिल्म की रिलीज से पहले, मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसका नया ट्रेलर रिलीज कर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया है.‘बाहुबली द एपिक’ का ट्रेलर अमरेंद्र बाहुबली (प्रभास), भल्लालदेव (राणा दग्गुबाती), शिवगामी (राम्या कृष्णन), कटप्पा (सत्यराज), देवसेना (अनुष्का शेट्टी) और अन्य प्रमुख किरदारों से फिर से मिलवाता है. ट्रेलर में फ़्रेंचाइज़ी के पहले पार्ट ‘बाहुबली: द बिगनिंग’ और दूसरे पार्ट ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ की मुख्य घटनाओं को आसान और सीधा तरीके से दिखाया गया है.

‘बाहुबली’ ने शुरू किया पैन-इंडिया युग

इंडियन सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई फिल्म, बाहुबली ने कहानी कहने और बॉक्स ऑफिस पर सफलता की परिभाषा ही बदल दी. इसकी फिल्मी महानता और बड़े सांस्कृतिक प्रभाव ने पैन-इंडिया फिल्मों का दौर शुरू किया, जिससे KGF और पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए रास्ता बना.

अपनी शानदार तस्वीरों और जबरदस्त कहानी के साथ, बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा की असीम संभावनाओं का जश्न है. जहाँ शोले सबसे लंबी चलने वाली फिल्मों में से एक है, वहीं बाहुबली 2 अब भी सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस हिट्स में से एक है और ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो आज भी टूटना मुश्किल हैं.

फैंस के लिए री-रिलीज में आखिरी मौका

यह री-रिलीज दर्शकों को बाहुबली की जादुई दुनिया को बड़े स्क्रीन पर आखिरी बार देखने का मौका देती है, जैसे इसे देखना चाहिए था. बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो बाहुबली की तरह पूरे देश को चकित और तारीफ़ में एक साथ ला सकें.

अगर दो फिल्में हैं जिन्होंने सच में भारतीय सिनेमा की पहचान बनाई, तो वे हैं शोले और बाहुबली. यह कहानी फिर लौट आई आई है. तो अब एक बार फिर बाहुबली को उसकी पूरी शान में देखिए.