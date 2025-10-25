हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Anupama Spoiler: अनुपमा के सहारे को छिनेगा गौतम, उतारेगा मौत के घाट, ईशानी की करतूतों से उठेगा पर्दा

Anupama Spoiler: अनुपमा के सहारे को छिनेगा गौतम, उतारेगा मौत के घाट, ईशानी की करतूतों से उठेगा पर्दा

Anupama Spoiler: स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है. दरअसल, गौतम ने कोठारी और शाह परिवार को बदनाम करने का बड़ा प्लान बनाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 10:21 AM (IST)
रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' की कहानी में इन दिनों एक के बाद एक बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं. दिवाली के बाद एक बार फिर से शाह हाउस में बड़ा बम फूटने वाला है. शो में अब तक आपने देखा कि अनुपमा जल्द ही परिवार के संग दिवाली मनाने वाली है.

ऐसे में माही और राही भी अनुपमा के संग ही दिवाली माने वाली हैं. इसी बीच शो की कहानी में बड़ा बदलाव होने वाला है. अपकमिंग एपिसोड में गौतम के संग शादी करने के लिए माही नया प्लान बनाने वाली है. परिवार को माही ये दिखाने की कोशिश करती है कि प्रार्थना के जाने के बाद गौतम की हालत बहुत खराब हो गई है.

सौतन घर लाएगा प्रेम?

इसी बीच प्रेम भी राही से दूरी बनाने की कोशिश करेगा. राही को लगने लगेगा कि प्रेम का किसी लड़की से चक्कर चल रहा है. इस शक की वजह से प्रेम और राही के बीच खूब लड़ाई होने वाली है. राही को तो ये भी लगने लगेगा कि जल्द ही प्रेम सौतन घर लेकर आने वाला है.

जल्द ही राही को समझाने के लिए प्रेम प्लान बनाएगा. रिपोर्ट के अनुसार अनुपमा को सबक सिखाने के लिए गौतम नया जाल बुन रहा है. कहा जा रहा है कि इस बार देविका उसकी अगली शिकार है. जल्द ही देविका का एक्सीडेंट गौतम की वजह से होने वाला है. एक्सीडेंट में देविका की मौत हो जाएगा, उसके बाद अनुपमा की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी.

सामने आएगी ईशानी की सच्चाई

वहीं, पाखी को यकीन हो चुका है कि उसकी बेटी ईशानी के इरादे ठीक नहीं हैं. वो चोरीछिपे राजा से मिलती है, ये बात जान पाखी काफी गुस्सा होने वाली है. तोषु को भी जल्द ही पता चलेगा कि परी की शादी खतरे में है. ऐसे में वो कोठारी हाउस जाकर राजा से पूछेगा कि अगर परी की जिंदगी बर्बाद ही करती थी तो उससे शादी क्यों की.

Published at : 25 Oct 2025 10:21 AM (IST)
इंडिया
दिल्ली NCR
विश्व
क्रिकेट
इंडिया
दिल्ली NCR
विश्व
क्रिकेट
बॉलीवुड
बिहार
यूटिलिटी
जनरल नॉलेज
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
