सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स में से एक हैं. हमेशा कपल गोल सेट करने वाली ये जोड़ी साल 2022 में एक बेटे वायु के पेरेंट्स बने थे. वहीं रूमर्स हैं कि एक्ट्रेस सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट भी कर सकती हैं.

सोनम कपूर दूसरी बार बनने वाली हैं मां?

दरअसल पिंकविला की एक रिपोर्ट की मानें तो अनिल कपूर की बेटी और एक्ट्रेस सोनम कपूर प्रेग्नेंट हैं और सेकंड ट्राइमेस्टर में है और जल्द ही अपनी प्रेग्नेंसी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती है. एंटरटेनमेंट पोर्टल द्वारा मेंशन एक सूत्र ने दावा किया, "सोनम अपनी प्रेगनेंसी की दूसरी ट्राइमेस्टर में हैं और यह खबर दोनों परिवारों के लिए बेहद खुशी लेकर आई है."

सोनम और आनंद ने साल 2018 में की थी शादी

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने सालों की डेटिंग के बाद मई 2018 में शादी की थी और अगस्त 2022 में बेटे वायु का वेलकम किया था. तब से, अभिनेत्री अक्सर अपने मैटरनिटी सफ़र की झलकियां साझा करती रही हैं, और एक डेडीकेटेड मां की भूमिका के साथ अपने ग्लैमरस ऑन-स्क्रीन पर्सनैलिटी को भी बैलेंस करती रही हैं.

इस साल अगस्त में, सोनम ने वायु के तीन साल के होने पर एक इमोशनल बर्थडे नोट लिखा था .उन्होंने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो मेरे बेबी बॉय, आप हमेशा ऐसे ही जिज्ञासु, काइंड, थॉटफुल और प्यारे बने रहो. मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा ढेर सारे प्यार, म्यूजिक और खुशियों से घिरे रहोगे. मम्मा लव्स यू टू द मून एंड बैक अगेन.”

सोनम कपूर वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो, सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' से बॉलीवुड में कदम रखा और बाद में 'रांझणा' और 'नीरजा' जैसी हिट फिल्मों के साथ बॉलीवुड में अच्छा परफॉर्म किया. सोनम आखिरी बार 2023 में आई क्राइम-थ्रिलर 'ब्लाइंड' में नज़र आई थीं, जो 2011 में आई इसी नाम की कोरियाई फिल्म का रीमेक है. शोम मखीजा द्वारा निर्देशित और सुजॉय घोष द्वारा निर्मित, इस फिल्म से सोनम ने 'द ज़ोया फैक्टर' के बाद छह साल के करियर ब्रेक के बाद पर्दे पर वापसी की थी. इसके बाद, सोनम कपूर अनुजा चौहान के नॉवेल पर बेस्ड 'बैटल फॉर बिट्टोरा' में नजर आएंगीं,