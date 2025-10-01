Idli Kadai OTT Release Date: धनुष की 'इडली कढ़ाई' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
Idli Kadai OTT Release Date: धनुष की 'इडली कढ़ाई' सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई है. इसी के साथ फैंस ये जानने के लिए भी एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां आएगी?
धनुष की मच अवेटेड फिल्म 'इडली कढ़ाई' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी के साथ फैंस ये जानने के लिए भी एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म कब और किस ओटटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी? चलिए यहां इस ड्रामा की ओटीटी रिलीज़ की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
'इडली कढ़ाई' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
'इडली कढ़ाई' में धनुष ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म बड़े पर्दे पर 1 अक्टूबर यानी आज रिलीज हुई है. वहीं अब दर्शक इसके डिजिटल रिलीज़ का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए हैं. रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि चार हफ़्तों तक सिनेमाघरों में चलने के बाद, फिल्म का प्रीमियर नवंबर में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होने की उम्मीद है.
'इडली कढ़ाई' को सोशल मीडिया पर मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स
नेटिज़न्स ने फिल्म के पहले भाग की तारीफ़ की, खासकर जीवी प्रकाश के बैकग्राउंड स्कोर की. एक एक्स यूज़र ने लिखा, "इडली कढ़ाई के पहले भाग को शानदार रिव्यू मिले हैं!!" एक और ने लिखा, "बेहद भावुक और मनोरंजक इंटरवल ब्लॉक ख़ासकर जीवीप्रकाश बीजी का था."
#IdliKadai First Half gets Gud Review .!!#Dhanush #IdlikadaiFDFS pic.twitter.com/rRUHZ6ps6A— Kumari Sangamam (@KumariSangamam) October 1, 2025
#IdliKadai First Half - Super Emotional & Entertaining 👌— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) October 1, 2025
Interval Block was🔥🔥
Especially GVPrakash BGM🎶💣 pic.twitter.com/AD5Y3QqYRv
'इडली कढ़ाई' का प्लॉट
इडली कढ़ाई धनुष के किरदार मुरुगन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक साधारण परिवार से है, और उसके पिता का किरदार राजकिरण ने निभाया है, जो एक छोटे से इडली रेस्टोरेंट के मालिक हैं. मुरुगन करियर की सीढ़ी चढ़ते हुए भी, इडली रेस्टोरेंट को बनाए रखना चाहता है. इस सफ़र में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
'इडली कढ़ाई' स्टार कास्ट
'इडली कढ़ाई' में धनुष मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अरुण विजय विरोधी की भूमिका निभा रहे हैंय तिरुचित्रामबलम के बाद नित्या मेनन दूसरी बार धनुष के साथ जोड़ी बना रही हैं. इडली कढ़ाई में शालिनी पांडे, सत्यराज, राजकिरण, समुथिरकानी, पार्थिबन और अन्य स्टार्स ने भी अहम रोल प्ले किए हैं.
गौरतलब है कि 'इडली कढ़ाई' का लेखन, निर्देशन और सह-निर्माण धनुष ने डॉन पिक्चर्स और वंडरबार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया है. फिल्म का म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने दिया है और इसकी सिनेमाटोग्रॉफी किरण कोइशिक ने की है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL