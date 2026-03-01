हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसे कई सेलेब्स, कोई काम के लिए तो कोई गया था छुट्टियां मनाने

मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसे कई सेलेब्स, कोई काम के लिए तो कोई गया था छुट्टियां मनाने

Celebs Stranded in Dubai: इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की वजह से कई बॉलीवुड सेलेब्स दुबई में फंस गए हैं. जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 01 Mar 2026 08:24 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असल दुनियाभर में देखने को मिल रहा है. कई जगहों पर इंटरनेशनल उड़ाने रद्द कर दी गई हैं. जिसके चलते आम लोगों से लेकर कई सेलेब्स, राजनेताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है. खासतौर से वे लोग जो दुबई में थे. कई सेलिब्रिटीज भी हैं जो इस युद्ध के चलते दुबई में फंस गए हैं. शनिवार और रविवार को हुए मिसाइल हमलों और धमाकों के चलते दुबई का एयरस्पेस बंद कर दिया है. जिसकी वजह से कई सेलेब्स भी यहां फंस गए हैं, कोई यहां काम के चलते आया था तो कोई छुट्टियां मनाने. आइये बताते हैं कौन- कौन से सेलेब्स हैं जो इस वक्त दुबई में फंसे हैं.

ईशा गुप्ता
बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी इस समय आबू धाबी में फंसी हुई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी है. एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि जो भी लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं, उन्हें मैसेज कर रहे हैं उनको जवाब ना दे पाने के लिए उनसे माफी मांगती हूं. साथ ही उन्होंने बताया कि वो सुरक्षित हैं, समय मुश्किल हैं लेकिन वो जल्दी ही वापस लौटेंगी.

मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसे कई सेलेब्स, कोई काम के लिए तो कोई गया था छुट्टियां मनाने

सोनल चौहान
'जन्नत' फेम एक्ट्रेस सोनल चौहान भी दुबई गई हुई थीं. दुबई में सारी फ्लाइल्ट सस्पेंड होने के चलते सोनल को भी इस मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. एक्ट्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी से मदद की गुहाई लगाई है. उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में सरकार से गाइडेंस और सपोर्ट की गुहार लगाई है.

मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसे कई सेलेब्स, कोई काम के लिए तो कोई गया था छुट्टियां मनाने

अजित कुमार
तमिल फिल्मों के सुपरस्टार अजित कुमार भी इस समय दबई में फंसे हु हैं. हालांकि नके मैनेजरने बताया है कि वो फिलहाल सुरक्षित हैं. अजित पेशे से एक रेसर भी है, वो यूएई में रेसिंग कमिटमेंट्स के चलते ही पहुंचे थे. उन्हें चेन्नई वापस लौटना था लेकिन अचानक से फ्लाइट के सस्पेंड होने की वजह से उनका प्लान बिगड़ गया.

सुभाश्री गांगुली
बंगाली एक्ट्रेस सुभाश्री गांगुली भी अपने बेटे के साथ छुट्टियां मनाने दुबई गई हुई थीं. लेकिन एक्ट्रेस बेटे के साथ ही वहां फंस गई हैं. इस बात की जानकारी सुभाश्री के पति और फिल्ममेकर राज चक्रवर्ती ने दी है. उन्होंने बताया कि पत्नी और बेटा दोनों सुरक्षित हैं, अब केवल उनके जल्दी वापस लौटने का इंतजार है.

एरिका फर्नांडिस
साल 2023 में दुबई रीलोकेट हुईं एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस भी इस समय दुबई में हैं. एक्ट्रेस ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में बताया कि वो फिलहाल दुबई में ही हैं लेकिन सुरक्षित हैं. एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि इस मुश्किल घड़ी को UAE गवर्मेंट बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रही है. हालांकि एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि फिलहाल सबकुछ बहुत डरावना है. जिस तरह से यहां धमाकों की और मिसाइल्स की आवाजें आ रही हं वो डराने वाली हैं, लेकि ऐसी स्थिति में भी वो शांत रहने की कोशिश कर रही हैं.

Published at : 01 Mar 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Esha Gupta Sonal Chauhan Ajith Kumar
